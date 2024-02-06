身首異處完成遺願！　中國知名哲學家「冷凍頭顱」讓後代研究

▲中國旅美著名哲學家李澤厚。（圖／翻攝自蘇州科技大學）



記者張方瑀／綜合報導

中國旅美著名哲學家李澤厚2021年以91歲高齡逝世，而他生前也立下遺囑，希望過世後能將自己的頭顱砍下並冷凍，留給數百年後的科學家進行研究，檢查腦中是否會有「中華文化」的殘跡，證實自己提出的積澱理論，而其家人也證實，他的頭顱切掉冰存了。

根據《星島日報》報導，李澤厚在其80歲生日前就曾表示，他希望立下「冷凍頭顱」的遺囑，並強調已經和太太、孩子都交代好了，「我不會有墓誌銘。但我準備將來把腦袋留下來，冷凍，過300年，或者500年，再拿出來。」

李澤厚在90歲生日受訪時，也再度提及了此事，強調已經聯繫了冷凍機構，並捐了8萬美元，每年要付數百美元會費，「我是想證明文化是不是影響了大腦，幾百年後，是不是可以從我的大腦裏，發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論。」

學者馬群林近日發文表示，經向李澤厚的夫人馬文君、兒子李艾確認後證實，李澤厚的頭顱在去世當日就已存放進美國冷凍機構AlcorLife Extension Foundation，他冷凍頭顱的遺囑已得到執行，而遺體已經火化葬於科羅拉多州。

李澤厚於1960年代初創立「積澱說」，他認為從哲學的觀點來看，歷史、文化對人類心理的累積，會「積澱」在腦中，而積澱說目前仍是一個假說，有待具體科學驗證，李澤厚也因此想留下自己的腦袋作為後代研究。