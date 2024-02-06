桃園春聯「桃喜」被轟不吉利　謝克洋嗆：民進黨桃園市議員造反了！

▲蔡英文與鄭文燦拿春聯合影。（圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

農曆過年即將到來，桃園市政府推出「龍來討喜」春聯，卻被部分人士指發音不吉利，甚至被民眾退貨。不過，國民黨立委謝龍介姪子謝克洋指出，2016年鄭文燦擔任桃園市長時，也出過「桃喜滿園」的春聯。

謝克洋說，民進黨籍的桃園市議員真的造反了，最近有幾位被認為是「燦系」的桃園市議員，一直臭桃園市政府用「桃喜」兩個字不吉利、觸霉頭。殊不知，鄭文燦在當桃園市長時也曾用過「桃喜」兩字作為春節賀詞。

謝克洋表示，自從2024選舉後，民進黨在桃園市大敗一場，就連鄭文燦的子弟兵黃世杰也慘遭滑鐵盧，這些民進黨籍的市議員也急了，不知道怎麼監督市政就開始亂打一通。

謝克洋酸，或許其實這些市議員早就不爽鄭文燦很久了，畢竟過去鄭文燦執政時期，他們都要看鄭的臉色辦事，好不容易鄭文燦大敗，趁你病要你命，把鄭文燦往死裡打，打到他永遠爬不起來最好。

對於桃園市政府這次的春聯，張善政曾說明「龍來桃喜」有兩層寓意，一方面表達迎接龍年到來的喜悅，預示桃園將延續兔年之勢，持續打造安居樂業、事業興隆的城市；另一方面，「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」的意思。