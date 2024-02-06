Google街景揭穿「蛇蠍女弒父」　被斷金援竟要男友下手

▲江姓女子（左）因父親（中）終止金援，留學夢碎，竟教唆男友（右）持鐵鎚將父親打死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2年多前，台中一名江姓女子因父親無力繼續資助她留學費用，竟夥同男友用鐵鎚將父親活活打死，棄屍山區，警方全力緝凶，卻因監視器死角，無法掌握2人的藏身處。也許是賊星該敗，警方根據2人最後出沒地點，調閱附近的Google街景圖，打算逐戶訪查，結果赫然發現他們的機車剛好被拍到停在某棟大樓門口，警方很快鎖定他們租賃的套房，將人逮捕，順利破案。

2021年11月26日晚間11點左右，台中市警局霧峰分局某派出所接獲一名江姓女子報案，她告訴警方，在某國小擔任校工的父親，平常晚上9點多就會回家，到現在卻還未歸，很不尋常，希望警方協尋。

▲搜山整日一無所獲，警方隔天到土地公廟拜拜後，1小時內尋獲屍體。

翁一夜未歸 長女涉重嫌

晚了2個多小時回家，當然不構成協尋要件，員警好言勸慰她，老人家也許等一下就回來了，江女依然驚慌地說：「我爸8點多打電話，說我姊要到學校找他，之前姊姊為了錢跟爸爸打官司，弄得很不愉快，所以爸爸說他會晚一點回來，避免正面衝突，但再晚也不會耽擱到這個時候，我很怕他出事！」

只是家庭裡的茶壺風暴，員警不認為事情有多大條，最後依協尋規定登記，並沒有太在意，萬萬沒想到，此時江父已慘死在愛女及其張姓男友手中。

▲發現江父的機車後，警方大規模搜山，希望盡快找到被害人。

過了6個小時，27日清晨5點左右，江家妹妹又打了一次報案電話，這次派出所也覺得不對勁，立刻通報偵查隊。當時的隊長張漢章（現任台中市第六分局偵查隊長）告訴本刊：「我們同仁很快調閱路口監視器，證實江家姊姊與張姓男友案發前在校園外徘徊，接著定位江父的手機訊號發射位置，令人意外的是，竟然在太平區的黃竹坑產業道路！」

張漢章說：「當時我們還認為這對男女帶走老父親，頂多只是想弄點錢，如搶提款卡、逼問密碼，但清晨7點多，派出所同仁找到江父的機車，他的手機放在坐墊下方的置物箱，鑑識小組則在腳踏墊處採到血跡，這時我們心想，老人家恐怕是凶多吉少了！」

▲偵查隊長張漢章（圖）指出，江女被逮後很冷靜，不認為自己做錯什麼。

街景圖助攻 藏身處露餡

當天上午整個分局都動了起來，張漢章說，找到屍體是當務之急，從凶手丟棄機車的地點研判，須得搜山，分局長李建興除了動員警力，還拜託民間搜救隊協尋，希望盡快確認江父的生死，但27日搜山一整天，仍舊毫無所獲；隔天中午，大批人馬返回分局吃飯，張漢章囑咐副隊長，搜山前先到附近的土地公廟拜拜，果然一個小時後就找到屍體。

副隊長這組人搜到山稜線時，一名眼尖的偵查員發現地上有一滴血跡，警方於是縮小範圍，展開地毯式搜索，很快就發現瘦小的江父被塞在排水溝裡，上面還蓋著一塊防水布。法醫驗屍指出，死者的致命傷是頭部遭重物猛烈攻擊，且凶手用機車載運屍體，死者的雙腳拖地、磨到見骨。

▲Google街景車（圖）拍到凶手的機車，意外協助警方迅速緝凶。

搜山同時，偵查隊兵分兩路，一組人調閱死者手機訊號經過的路口監視器及校園內監視器，補強證據；另一組負責尋找江女及其張姓男友的蹤跡。警方很快找到張男騎江父機車的畫面，當時張把屍體跨在腳踏板上，頭部朝前，一路載上山，江女則騎男友的機車尾隨，畫面足以證實這對蛇蠍男女就是凶手，至於校內的監視器也拍到二人與江父拉扯，但沒有行凶畫面。

張漢章告訴本刊，江女沒有跟家人同住，且關係鬧得很僵，江母與弟妹都不曉得她的住處，警方只得調閱二人棄屍後，共乘張男機車的監視器畫面沿路追蹤，但追蹤到台中北區某街廓後就不見蹤影。而當地至少有數十棟公寓大樓、上千戶民宅，讓警方傷透腦筋。

▲犯案後，凶手騎死者的機車運屍到山區，被監視器清楚拍下。

但賊星該敗，張漢章告訴本刊，警方調閱Google街景圖，打算逐一訪查，赫然發現張男的機車剛好被拍到停在某棟大樓門口，事後得知，他的機車平常停在地下室，這張街景圖不曉得是多久前拍的？竟鬼使神差將機車拍了進去。

警方很快鎖定他們租賃的套房，當時屍體還沒找到，雖有搜索票跟拘票，但檢察官交代，須見屍才能抓人。28日下午，警方尋獲江父屍體後，大批幹員衝進套房逮人，張男一臉訝異，江女卻異常冷靜。警方在他們住處進行搜索，找到犯案工具，還有一雙染有血跡的球鞋。

留學夢破碎 積怨釀殺機

張男落網後立刻坦承犯案，但江女似乎不認為自己做錯什麼，在警方初訊的16小時內，一直行使緘默權，最後才冷漠地說，父親害她拿不到學位，不能怪她下狠手！甚至推稱自己拿不到錢，憂鬱症發作才殺人。此外，警方還查出，江女弒父後，曾跑回父母家，但妹妹反鎖大門，她進不去。張漢章表示：「她幹掉父親後，可能想回家逼母親給錢，甚至不惜弒母，非常冷血！」

警方調查，原在美國留學的江女，2019年因父母的資助中斷，被迫暫停學業回國，她無法接受，對父親提起「履行契約」的民事訴訟，要求父親支付新台幣866萬元的學費及生活費，官司當然打輸，於是她和男友三天兩頭跑回家裡鬧，向父母要錢，還曾推擠父親，積怨越來越深。

▲江姓女子（左）夥同男友（右）狠心弒父，2人落網後神情冷漠。

案發前，江女與張男購買繩子、美工刀、手套、鐵鎚等犯案工具，到校園追著父親要錢，雙方爆發激烈口角，江女抓住父親雙臂，讓張男持鐵鎚重擊父親的頭，老父重傷倒在血泊中，她一探還有氣息，竟然指示男友「再打」；活活打死江父後，二人又至超商買塑膠袋，將死者的頭部包起來、清洗血跡，最後由張男騎江父的機車棄屍。

由於罪證確鑿，江女及張男很快就被檢方起訴，台中地方法院審理時，江女的母親、弟弟、妹妹都要求法官判二人死刑，但法官認為，他們坦承犯行，事後也表達後悔之意，審酌二人的智識程度、品行、犯罪態樣，並送相關單位鑑定，認為二人仍有教化可能，去年將他們依殺害直系血親尊親屬、殺人及遺棄屍體等罪，判處無期徒刑。

至於民事部分，法院則判江女及張男連帶賠償692萬元精神撫慰金及喪葬費給江家人，全案上訴二審，目前仍在高等法院台中分院審理中，二名凶手也還關在台中看守所，等待最終的審判結果。

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