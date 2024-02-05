同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀怒砍　意外揭通緝犯身分

▲王男被女友、好友被判，氣得拿刀理論。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一名29歲王姓男子發現女友與住在一起的22歲陳姓男子發生關係，氣得拿刀理論並砍傷陳男的耳朵。陳男在女友的陪同下送醫，警方獲報後開始追查，才發現王男竟是通緝犯。

警方表示，花蓮分局1月31日晚間接獲醫院通報，有民眾疑似與人糾紛受傷。警方到場了解，確認王姓男子與被害人陳男為鄰居友人，兩人先前疑似因女友問題導致有感情糾紛。因此，王男前往陳男住處毆打陳男，過程中陳男身體多處挫傷並遭王男所持之水果刀割傷左耳。

據了解，王男與陳男互為好友，兩人與各自的女友住在同一樓層的租屋處內，然而王男近日發現女友跟陳男偷偷發生關係，氣得上門理論並持刀攻擊，這才導致陳男受傷。陳男受傷後並無報警，而是在現任女友的陪同下就醫，這才讓案情曝光。

警方表示，獲報後立即前往王男的住處緝捕王男，但王男拒不配合並阻擋警方，經警方調查發現王男竟是花蓮地檢署發布的通緝犯，因此立即破門將王男強勢逮捕到案，全案依妨害自由、傷害及通緝等案移送偵辦。

花蓮分局呼籲，民眾應理性解決糾紛問題，不應使用暴力方式解決，若使用暴力等違法方式解決私人糾紛，警方都將強勢執法並依法究辦。