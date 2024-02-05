　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀怒砍　意外揭通緝犯身分

▲▼女友被同住好友偷睡！花蓮「綠帽男」持刀怒砍　意外揭通緝身分。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲王男被女友、好友被判，氣得拿刀理論。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一名29歲王姓男子發現女友與住在一起的22歲陳姓男子發生關係，氣得拿刀理論並砍傷陳男的耳朵。陳男在女友的陪同下送醫，警方獲報後開始追查，才發現王男竟是通緝犯。

警方表示，花蓮分局1月31日晚間接獲醫院通報，有民眾疑似與人糾紛受傷。警方到場了解，確認王姓男子與被害人陳男為鄰居友人，兩人先前疑似因女友問題導致有感情糾紛。因此，王男前往陳男住處毆打陳男，過程中陳男身體多處挫傷並遭王男所持之水果刀割傷左耳。

據了解，王男與陳男互為好友，兩人與各自的女友住在同一樓層的租屋處內，然而王男近日發現女友跟陳男偷偷發生關係，氣得上門理論並持刀攻擊，這才導致陳男受傷。陳男受傷後並無報警，而是在現任女友的陪同下就醫，這才讓案情曝光。

警方表示，獲報後立即前往王男的住處緝捕王男，但王男拒不配合並阻擋警方，經警方調查發現王男竟是花蓮地檢署發布的通緝犯，因此立即破門將王男強勢逮捕到案，全案依妨害自由、傷害及通緝等案移送偵辦。

花蓮分局呼籲，民眾應理性解決糾紛問題，不應使用暴力方式解決，若使用暴力等違法方式解決私人糾紛，警方都將強勢執法並依法究辦。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／王婉諭宣布參選時代力量決策委員
瑤瑤開箱「掉出超巨頭燈」！　網分心：到底該看哪
李亞萍年輕超火爆！余祥銓爆跟人吵架「跳上車頂＋拿高跟鞋狂敲」
韓國老公逼拍A片　妻子輕生亡
醫點名「4大糖毒食物」少吃！　恐得糖尿病、失智

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀怒砍　意外揭通緝犯身分

快訊／基隆鐵皮屋晚間火警！黑煙火舌竄出　警消13車25人馳援

28歲男擅拉「車長閥」害台鐵急煞！警未依公共危險偵辦　原因曝光

快訊／阿嬤開賓士載孫出車禍！突自撞護欄衝下坡…2乘客送醫

無照16歲男撞山壁「鋼筋插頭」亡　一審判公路局國賠113萬650元

台南+9猴群為了1000元圍毆！她遭棒打、重摔　11人送辦最小13歲

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

快訊／花蓮死亡車禍！轎車與機車撞擊　22歲軍人騎士搶救不治

酸「JKF妹偏蠢」遭求償1元　AV導演圤智雨辯可受公評...法官信了

桃園紅貴賓陪主人逛市場走失　警PO網迅速搞定

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

回家以為愛貓坐沙發等門　媽感動開燈→牠竟睡翻XD

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

彰化「60年肉圓南」熄燈！　為嚐回憶現場湧百公尺人龍

同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀怒砍　意外揭通緝犯身分

快訊／基隆鐵皮屋晚間火警！黑煙火舌竄出　警消13車25人馳援

28歲男擅拉「車長閥」害台鐵急煞！警未依公共危險偵辦　原因曝光

快訊／阿嬤開賓士載孫出車禍！突自撞護欄衝下坡…2乘客送醫

無照16歲男撞山壁「鋼筋插頭」亡　一審判公路局國賠113萬650元

台南+9猴群為了1000元圍毆！她遭棒打、重摔　11人送辦最小13歲

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

快訊／花蓮死亡車禍！轎車與機車撞擊　22歲軍人騎士搶救不治

酸「JKF妹偏蠢」遭求償1元　AV導演圤智雨辯可受公評...法官信了

桃園紅貴賓陪主人逛市場走失　警PO網迅速搞定

快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

變身老鳥！　謝亞軒、林秉聖再入選中華隊心態大不同

「鷹王」楊恩全明星賽遭遺漏　柯瑞暖打氣給建議：不要怨恨

春節免費接駁專車　大溪橋頭停車場-中庄調整池2／11-14營運

給市民過好年　桃園經發局：這些單位春節服務不停歇　

桃園2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　2／7開跑！

搶業績！中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購　發財金紅包免費送

春節救災保團圓　南消七大要讓家家戶戶過好年

馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

婦帶2塊壽司返國「挨罰20萬」　全家崩潰

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

拉閥害自強號急煞　28歲男到案親曝原因

獨／前員警涉詐團軍師　獄中委託律師發聲明

起火驚悚畫面曝！國1大貨車「插進轎車」釀連環撞

台76貨車遭撞翻落護欄！2人無心跳搶救中

即／台74線2車嚴重碰撞3傷！25歲女意識不清

快訊／台76小貨車翻墜護欄　駕駛、乘客雙亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面