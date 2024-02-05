酸「JKF妹偏蠢」遭求償1元　AV導演圤智雨辯可受公評...法官信了

▲本名郭震宇的AV導演圤智雨。（圖／翻攝自Instagram／bcbcbabe）

記者黃哲民／台北報導

本名郭震宇的AV導演圤智雨（圤音同樸），2022年12月在IG發文評論「為什麼JKF女郎總出事」，指稱「JKF妹偏蠢」等語，被JKF品牌代理商雷麒科技公司提告主張圤智雨惡意羞辱、要求賠償1元並刊登判決書，法官認為圤智雨本案言論，是對涉及公益而可受公評之事合理評論，難以認定故意破壞JKF商譽，判雷麒敗訴，可上訴。

JKF是男性娛樂品牌，旗下擁有逾600位千嬌百媚的JKF女郎，打造橫跨雜誌出版、線上或實體活動、網紅女團與AV等版圖，儼然成為「性感」代名詞，當紅人氣JKF女郎雪碧、安希與啾啾等，更在網路上具有超高聲量。

2022年間，JKF女郎爆發私密影片外流等負面消息，經常po文議論AV話題的圤智雨，同年12月10日在個人IG接連發文分析「為什麼JKF女郎總出事」，揶揄「JKF妹偏蠢」、「女郎們偏蠢，就是因為放到其他管道來看她們都不是頂尖的，所以露，就是自己最大武器」、「有八成的JKF女郎的負面新聞還未爆發出新聞」等語。

雷麒公司第一時間發布聲明捍衛品牌聲譽，批圤智雨為私利與聲量，無端張貼爭議性發文惡意羞辱JKF女郎，蓄意以傷害他人方式炒作議題，導致社會仇恨與對立。雷麒喊話圤智雨將文章下架並公開道歉，還須保證日後不再有類似脫序行為，否則法院見。

圤智雨雖趕緊po文道歉，但雷麒認為沒誠意，提告主張圤智雨蓄意以污辱、不實言論，貶損JKF女郎社會形象、使大眾對JKF品牌產生負面觀感，影響雷麒公司商譽，要求圤智雨象徵性賠償1元，並在報紙與圤智雨個人IG，刊登雷麒勝訴判決各1天與3天，以回復雷麒名譽。

圤智雨辯解本案po文都是基於JKF女郎過往新聞，以及業內媒體圈所得資料，不是他捏造，且他是對可受公評之事發表合理評論。

一審桃園地院審理認為，圤智雨和JKF女郎均從事影視娛樂為業，都屬於公眾人物，言行舉止受大眾矚目關心，無論正面或負面行為，都可能被追隨者仿效，對社會風氣具有相當影響力，圤智雨本案po文針對JKF女郎傳出的多樁爭議事件，依個人價值觀提出意見，是對可受公評之事發表評論。

法官指出，圤智雨本案po文所述之事，都有媒體報導為依據，非憑空捏造，縱然圤智雨用字遣詞稍嫌誇大，仍無從認定他惡意破壞JKF品牌形象與雷麒商譽，因此判決圤智雨勝訴免賠也不必刊登判決，全案還可上訴。