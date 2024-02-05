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丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃「嚴重燒傷毀容」

▲▼四川涼山一女子被丈夫潑白酒點火造成大面積燒傷。（圖／翻攝自上游新聞）

▲四川涼山一女子被丈夫潑白酒點火造成大面積燒傷。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川涼山州一人妻近日在抖音平台多次發布影片稱，自己遭遇丈夫多次家暴，還被丈夫用白酒點火焚燒，導致身體大面積燒傷。此事引發廣泛關注和熱議。當地婦聯卻表示，夫妻雙方均存在一定問題。

據《上游新聞》報導，女子發布了多條燒傷影片。她在影片裡表示，自己來自四川涼山越西縣，被丈夫燒傷。她於2023年8月14日受傷，受傷前丈夫毆打她，打了很久，之後又把她拉回去燒傷。

她求助稱，「先把我身分證拿出來燒了，之後用白酒倒在我身上，燒我……。」她還表示，夫妻結婚14年，她為丈夫孕育了兩個孩子，「我不知道我犯了什麼錯，會讓這個男人這麼想把我燒死……。」

2月5日，越西縣婦聯回應稱，此前他們已介入此事，一直在跟進，並聯合多個部門進行了調查。經瞭解，夫妻雙方均存在一定問題。

越西縣婦聯繼續表示，此前，女子曾向婦聯提出訴求想離婚，縣婦聯曾聯合多部門對其進行幫助。但後續司法部門找到該女子，她又改變了主意。

至於女子提到被丈夫潑白酒點燃打火機致全身大面積燒傷一事，縣婦聯也回應稱，此事公安部門進行了調查取證。但據瞭解，取證困難，當時僅雙方在家，且都喝了酒。經向她丈夫瞭解，丈夫稱，妻子也有問題。

涼山州婦聯稱，他們也關注到此事，目前正介入核實處理，警方等相關部門也在瞭解中。當地鎮政府也表示，正對此事進行核實，會在第一時間進行回饋。

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