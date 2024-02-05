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34歲男捐出「397萬遺產」　全給12名陌生人

繼承397萬遺產…送貨司機「隨機挑12名陌生人」全捐出　原因超暖心

▲英國一名男子，把10萬英鎊遺產送給12名陌生人，讓他們決定如何使用這筆錢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一般人若繼承遺產，不外乎是存下來，或用在食衣住行上。不過，英國有一名34歲男子，繼承了10萬英鎊（約397萬新台幣）的遺產，他卻選擇把這筆錢捐出，隨機挑選12名陌生人，讓他們自行決定如何使用，背後原因也曝光了。

據《BBC》報導，住在托克斯泰斯大衛（DavidClarke）是研究員也是一名送貨司機，他有足夠的錢維持生計，但他發現貧富差距太大，因此想盡自己的力量解決這個問題，於是在去年寫信給該地區的600戶家庭，之後隨機選出，「40人有回覆，但我猜多數人都覺得這是一場騙局」。

由於該地區的貧窮和不平等問題很糟，是國內最貧困的地區之一。大衛描述，這個過程超感人，人們真的很喜歡並認真對待，該領域充滿了熱情和活力，他相信當地人的力量，以及其對社區的智慧和了解。

繼承397萬遺產…送貨司機「隨機挑12名陌生人」全捐出　原因超暖心

▲大衛希望靠此解決貧困問題。（圖／翻攝自David Clarke LinkedIn）

12名陌生人中的林賽（LindsayChalloner-Eke）坦言，該地區非常需要金錢，「我們認為，讓從兒童到退休的每個人，都能從這筆錢中受益非常重要」，一旦決定把錢給誰，就必須無條件給予，「相信他們知道錢要花在哪」。最後分別有4個組織各獲得2.5萬英鎊，包括弗洛里社區中心、Dingle、Granby和Toxteth合作學校網絡、綠洲團隊兒童慈善機構、Granby和Toxteth發展信託基金。

對此，大衛指出，當地人願意互相挑戰，並開誠布公地討論，有強大團結力量和價值觀，總是可以互相照顧。事後他也在自己的網站「Wealth Shared」分享計畫帶來的成果，並提到希望激勵其他人捐錢，為當地社區帶來改變。

大衛表示，對於那些幸運擁有比需要更多的錢，並且想知道如何使用的人，他推薦這個方法作為解決方案，「這筆錢現在比它在帳戶裡的時候，能帶來更多的效益」。

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