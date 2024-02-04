醫護經驗不足又過勞　英國男嬰出生16小時缺氧枉死

▲男嬰賈爾斯（Giles）出生16小時就因缺氧死亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

英國德文郡（Devon）去年10月發生小男嬰出生僅16小時，就因缺氧在醫院死亡的悲劇，健康服務安全調查機構（HSIB）調查後，認定醫護人員未能及時察覺男嬰有異，進而導致憾事發生。但報告也指，該院存在醫護過勞和缺乏經驗人員的問題。

據《鏡報》報導，37歲母親露絲（Ruth Cooper-Hall）在普利茅斯（Plymouth）的德里福醫院（Derriford Hospital）產下第1個孩子賈爾斯（Giles），但賈爾斯當天就因缺氧導致的腦損傷死亡。

露絲表示，自己在懷孕第41週時便發現寶寶不像平常那樣有活力，但院方不認為有問題，丈夫庫柏-霍爾（Cooper-Hall）更指控是醫護人員的疏失害兒子枉死。HSIB調查後，雖認定院方對41週的產檢沒疏失，但醫護未測量露絲的孕肚，錯失判斷嬰兒健康指標的機會，直到引產時才發現孕肚變小。

HSIB表示，賈爾斯雖然提早出生並經由工具夾出，但這些不會對他的健康造成影響，以及誘發嚴重缺氧性腦損傷。報告指出，醫護人員沒有定時檢查，從而沒發現賈爾斯無法自主呼吸，且醫護從寶寶出生到死亡，均錯過很多挽救生命的機會。

但HSIB也指，德里福醫院存在醫護過勞問題，這也是醫護無法定時檢查賈爾斯的主因，加上部分人員經驗不足，沒檢查露絲的病歷、沒執行醫師的監測心跳建議，最終導致嬰兒死亡，「這對所有涉案人員來說，是個非常困難的事件」。

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