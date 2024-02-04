老公年花40萬買露營裝備！人妻氣炸　網見1關鍵挺：該慶幸

▲一名人妻抱怨自己老公近1年大約花了30、40萬在買露營設備。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「老公不菸不酒不打遊戲不玩車，但是迷上露營！」一名人妻抱怨，丈夫迷上露營，近1年大約花了30、40萬在買露營設備，包括大帳篷， 超大帳篷， 超超大帳篷， 野營地墊3層， 野營充氣床墊， 野營床組等，同事有在某營區看到他，就自己一個人待在營區旁邊整整2天，讓她傻眼直呼「我真的無法體會這是什麼心態」。

原PO在「匿名公社」發文，老公不菸不酒、不打遊戲、不玩車，但是迷上露營，「這1年約花了30～40萬在買露營設備：大帳篷、超大帳篷、超超大帳篷、野營地墊3層、野營充氣床墊、野營床組、野營棉被、野營枕頭、野營室外燈、野營吸頂燈、野營提燈、野營油燈、野營感應燈」，有的還不只一組。

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女網友提到，有時自己會跟丈夫一起去露營，其他時間對方都是自己去，尤其下大雨時老公更興奮，堅持要去野外露營，「我很少去是因為我不是很喜歡露宿，我同事有在某營區看到他，就自己一個人待在營區最邊邊，整整2天，沒有別人」。

人妻納悶，老公明明可以在家裡房間安安穩穩地睡著，結果對方一定要去野外花一大堆時間組合裝備，就為了在那邊發呆2天，「然後又辛苦的收裝備回家…我真的無法體會這是什麼心態？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「因為他喜歡的，就只有他自己一個人時的寧靜」、「沒有共同興趣那就自己玩自己的，別互相抱怨」、「就像有時下了班一個人在車上休息兩三個小時，只是想暫時逃離一些讓男人喘不過氣的事」、「至少妳沒去的時候他身邊沒別人，妳就該感到慶幸了」、「他在家的時候妳是不是一直碎碎唸」。

▲人妻表示，自己老公不菸不酒不打遊戲不玩車。（圖／翻攝自匿名公社）

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