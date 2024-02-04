實況主稱「禁愛令」要100萬贖身！遭乾爹跨海告詐欺　法官判她無罪

▲乾爹跨海告詐欺，法官判謝女無罪。（圖／翻攝IG／依梨）



記者柯振中／綜合報導

苗栗一名謝姓女子在網路上化名「依梨」，先前透過直播平台，結識了張姓男子，過程中告知公司有「禁愛令」，若想要走下去，必須支付100萬元贖身金，因而被張男告上法院。苗栗地院審理後，判謝女無罪。

根據判決書內容，謝女先前透過直播平台，結識了多金的香港籍張姓男子，2人互動十分良好，張男也在短時間內透過各種管道，給了謝女20多萬元。

等到張男想要進一步交往，謝女則以公司有禁愛令為由，指稱「如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償新台幣100萬元」等話語。

▲乾爹跨海告詐欺，謝女被判無罪。（圖／翻攝IG／依梨）



張男認為受騙，十分不甘心，於是上網爆料。而謝女看見以後，也不甘示弱回覆，「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate（贊助，又稱斗內）我」等話語，氣得張男跨海提出告訴。

由於張男沒有匯款，檢方依照詐欺取財未遂罪，將謝女起訴。苗栗地院審理後則認為，雖然公司並無所謂的「禁愛令」及「贖身金」等規定，但從謝女與張男的談話中可以知道，謝女的意思是若不從事直播工作，會違反與公司簽訂的合約，需要賠償117萬餘元的違約金，主觀上難認有不法意圖，也難以與詐欺取財罪相繩，因此最後判謝女無罪。