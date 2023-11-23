詐騙還搞溫馨！投資老師硬喊乾爹　翁匯千萬投資生技公司險被詐

▲曾姓男子遭投顧老師認乾爹，欲將積蓄1022萬元全部投資生技公司。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名80歲曾姓男子遭詐團投顧老師認作乾爹，在親情攻勢下，欲將積蓄1022萬元全數投入乾兒子推薦的生技公司，由於對方同時要求曾男在銀行打烊前匯款，讓被害人發現遭詐後也無法止付，行員與警方聯手勸說，並舉案例說明，老翁才終於了解自己遇到詐騙。

▲警方和行員聯手勸說，終讓曾姓夫妻放棄匯款。（圖／平鎮警分局提供）

曾姓男子夫妻22日下午前往合作金庫辦理匯款，由於他臨櫃填單時神情慌張，面對行員的關懷提問也虛與委蛇應付佯稱要購屋，由於匯款金額高達1000多萬元，讓行員不敢大意，立即通報員警到場協助。

平鎮分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住中壢區曾姓老翁，日前在通訊軟體結識一名自稱投顧老師的陳姓男子，相互細談投資細節後，邀請老翁一同投資生技公司，由於老翁的子女長期都在國外工作，陳老師為取得被害人信任，還自認認老翁為乾爹，老翁不慎陷入親情陷阱，不疑有他準備將自己積蓄全部投入致富。

員警獲報到場，見到老翁要匯出如此龐大的金額也嚇了一跳，員警趕緊向曾男解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例，此外，行員也解釋歹徒是為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求曾男在銀行打烊前匯款 ，讓被害人察覺遭詐後也無法止付，這時曾姓夫妻才了解自己是遇到詐騙，也不斷的感謝行員及警方熱心的協助才能保住積蓄。