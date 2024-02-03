台糖梅花肉片驗出瘦肉精　屏縣衛生局加強查核台糖代工廠

▲屏縣府3日續查台糖肉豬代工廠信功公司廠區內之環境衛生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

臺中市食品藥物安全處今年1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢出瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，涉及違反食品安全衛生管理法第15條規定。

▲屏縣府賣場調查。

屏東縣政府衛生局接獲通知立即會同衛生福利部食品藥物管理署前往屏東代工廠信功公司查核，案內產品係台糖公司自有畜牧場飼養的豬隻，並委託屏東縣信功公司進行屠宰、分切及包裝，屠宰次序為先行屠宰台糖肉豬，再依序屠宰該公司之肉豬，產線更換時皆會清潔消毒，因台糖公司設址於台南市，相關資料已移請台南市府衛生局依法處辦。

衛生局表示，今（3）日續查信功公司廠區內之環境衛生，尚符合食品良好衛生規範準則之規定，為求謹慎，現場亦隨機抽樣1件信功公司生產之豬肉（有效日期：2026.01.31）檢驗乙型受體素，以確保食品安全。

衛生局進一步說明，為使民眾安心及確保台糖問題梅花豬產品已全面下架，立即啟動市售端查核，至縣內全聯福利中心37家、家樂褔3家、國防部屏東福利站1家共計41家稽查，現場均無發現陳列違規批號（2024/6/10、追溯號碼 23121150490-52513）之梅花豬肉之產品。

衛生局將持續主動稽查，如發現違反食品安全衛生法相關規定，將依法裁處。衛生局並呼籲食品業者，應落實自主管理並遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。