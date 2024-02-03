美國男「拎著父親斷頭」拍片！恐怖計畫曝　檢方：他犯案後很自豪

▲美國男子涉嫌在家中斬首殺害68歲父親。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國32歲男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）1月底涉嫌槍殺斬首68歲父親麥可（Michael），還提著透明塑膠袋包裹的血腥頭顱拍片並上傳YouTube，內容包含煽動折磨與殺害美國聯邦政府雇員。檢方周五（2日）公布了令人不安的新細節，認為他不但清楚地意識到自己的行為，事前早有計畫，甚至為其後果感到自豪。

根據BBC報導，賓州巴克斯郡（Bucks County） 地方檢察官蕭恩（Jennifer Schorn）在2日的記者會上表示，32歲男子莫恩殺害他68歲的父親麥可後，開車前往2小時路程外的美國國民警衛隊（National Guard）一處訓練中心，這顯示出他有一個「明確的計畫」。她還說，莫恩曾經想要在那裡煽動叛亂。

蕭恩表示，「這個人思緒清醒，意識到自己的行為並且對他的後果感到自豪」。報導指出，殺戮發生後，莫恩在YouTube上傳了一段長度14分鐘半的影片，標題為《莫恩的民兵──號召武裝美國愛國者》（Mohn's Militia - Call to Arms for American Patriots）。

▲莫恩在YT上傳的影片拍到他拿起父親頭顱，口中不斷抨擊政府。（圖／翻攝自X）

據警方報告，他在影片中似乎讀誦了一個腳本，接著拿起父親的頭顱在鏡頭前展示。他揚言提供懸賞獎金想殺害聯邦高級官員們，並唸出了一名法官的住家地址，還煽動觀看影片的人折磨並謀殺聯邦特務。他宣稱父親是「叛徒」，並對「極左的覺醒暴徒」、移民與LGBTQ族群表達憤怒。

莫恩的父親曾經在美國陸軍工兵部隊（Army Corps of Engineers）受雇工作。警方表示，這段影片在網路公開了大約5個小時，瀏覽次數超過5千次。檢察官蕭恩說，「就我們所知，在影片被撤下之前的觀看數相當令人震驚。」YouTube聲明指出，影片因違反暴力與暴力極端主義規範而被撤下，平台也正在盡力刪除被重新上傳的影片，但並未說明為何影片最初公開了數小時都未下架。

▲莫恩在巴克斯郡看守所拍攝的嫌犯口卡照。（圖／路透）

警方1月30日晚間接獲報案，數小時後在賓州印地安峽堡（Fort Indiantown Gap）國民警衛隊基地逮捕莫恩，他身上還帶著裝有子彈的9毫米口徑手槍。蕭恩表示，莫恩殺父前一天購買了一把手槍，為了合法購槍，他還放棄了政府核發的醫用大麻證明卡。當局表示，莫恩開車進入基地，翻越圍欄，想要慫恿國民兵對聯邦政府發動叛亂。

檢方表示，莫恩從賓州州立大學畢業後曾經做過幾份工作，但在命案發生時，他處於無業狀態，和父母住在一起。莫恩目前被控謀殺、虐待屍體和持有犯罪工具等罪嫌，並被下令不得保釋。

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