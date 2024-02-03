　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國男「拎著父親斷頭」拍片！恐怖計畫曝　檢方：他犯案後很自豪

▲▼美國賓州32歲男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）涉嫌在家中斬首殺害68歲的父親麥可（Michael），並且在YT影片中展示亡父頭顱。（圖／路透）

▲美國男子涉嫌在家中斬首殺害68歲父親。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國32歲男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）1月底涉嫌槍殺斬首68歲父親麥可（Michael），還提著透明塑膠袋包裹的血腥頭顱拍片並上傳YouTube，內容包含煽動折磨與殺害美國聯邦政府雇員。檢方周五（2日）公布了令人不安的新細節，認為他不但清楚地意識到自己的行為，事前早有計畫，甚至為其後果感到自豪。

根據BBC報導，賓州巴克斯郡（Bucks County） 地方檢察官蕭恩（Jennifer Schorn）在2日的記者會上表示，32歲男子莫恩殺害他68歲的父親麥可後，開車前往2小時路程外的美國國民警衛隊（National Guard）一處訓練中心，這顯示出他有一個「明確的計畫」。她還說，莫恩曾經想要在那裡煽動叛亂。

蕭恩表示，「這個人思緒清醒，意識到自己的行為並且對他的後果感到自豪」。報導指出，殺戮發生後，莫恩在YouTube上傳了一段長度14分鐘半的影片，標題為《莫恩的民兵──號召武裝美國愛國者》（Mohn's Militia - Call to Arms for American Patriots）。

▲莫恩在YT上傳的影片拍到他拿起父親頭顱，口中不斷抨擊政府。（圖／翻攝自X）

據警方報告，他在影片中似乎讀誦了一個腳本，接著拿起父親的頭顱在鏡頭前展示。他揚言提供懸賞獎金想殺害聯邦高級官員們，並唸出了一名法官的住家地址，還煽動觀看影片的人折磨並謀殺聯邦特務。他宣稱父親是「叛徒」，並對「極左的覺醒暴徒」、移民與LGBTQ族群表達憤怒。

莫恩的父親曾經在美國陸軍工兵部隊（Army Corps of Engineers）受雇工作。警方表示，這段影片在網路公開了大約5個小時，瀏覽次數超過5千次。檢察官蕭恩說，「就我們所知，在影片被撤下之前的觀看數相當令人震驚。」YouTube聲明指出，影片因違反暴力與暴力極端主義規範而被撤下，平台也正在盡力刪除被重新上傳的影片，但並未說明為何影片最初公開了數小時都未下架。

▲▼美國賓州32歲男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）涉嫌在家中斬首殺害68歲的父親麥可（Michael），並且在YT影片中展示亡父頭顱。（圖／路透）

▲莫恩在巴克斯郡看守所拍攝的嫌犯口卡照。（圖／路透）

警方1月30日晚間接獲報案，數小時後在賓州印地安峽堡（Fort Indiantown Gap）國民警衛隊基地逮捕莫恩，他身上還帶著裝有子彈的9毫米口徑手槍。蕭恩表示，莫恩殺父前一天購買了一把手槍，為了合法購槍，他還放棄了政府核發的醫用大麻證明卡。當局表示，莫恩開車進入基地，翻越圍欄，想要慫恿國民兵對聯邦政府發動叛亂。

檢方表示，莫恩從賓州州立大學畢業後曾經做過幾份工作，但在命案發生時，他處於無業狀態，和父母住在一起。莫恩目前被控謀殺、虐待屍體和持有犯罪工具等罪嫌，並被下令不得保釋。

►►►斬首親爸「提頭顱拍片」　驚悚畫面上傳YouTube！美32歲男被捕

ET快訊
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身
快訊／巴黎車站爆「持刀砍人」！　男朝人群狂刺
快訊／饒河夜市旁死亡車禍　聯結車輾斃騎士
快訊／張善政、妻子傷勢曝！　國道5車追撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／巴黎車站爆「持刀傷人」！　男朝人群狂刺已3人受傷

韓女「爛醉開賓士」撞死人！男騎士喪命　她抱愛犬旁觀不救

美國男「拎著父親斷頭」拍片！恐怖計畫曝　檢方：他犯案後很自豪

床單當繩垂降越獄！黑手黨老大悄躲法國1年　陪嫩妹浪漫約會竟落網

遭警方通緝49年！　桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

美B-1轟炸機「從本土出動」畫面曝光！　空襲反擊親伊朗民兵

年前旅日注意！東京2／5起恐降警報級大雪　JR列車可能嚴重誤點

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功！理由是「我不喜歡了」

逛街突爆心梗倒路中央　轎車閃不及當場輾過！少年被爆頭濺血死

面試全程「沒有真人」！她應徵記者慘遭AI淘汰：一定是網路連線不穩

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

快訊／巴黎車站爆「持刀傷人」！　男朝人群狂刺已3人受傷

韓女「爛醉開賓士」撞死人！男騎士喪命　她抱愛犬旁觀不救

美國男「拎著父親斷頭」拍片！恐怖計畫曝　檢方：他犯案後很自豪

床單當繩垂降越獄！黑手黨老大悄躲法國1年　陪嫩妹浪漫約會竟落網

遭警方通緝49年！　桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

美B-1轟炸機「從本土出動」畫面曝光！　空襲反擊親伊朗民兵

年前旅日注意！東京2／5起恐降警報級大雪　JR列車可能嚴重誤點

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功！理由是「我不喜歡了」

逛街突爆心梗倒路中央　轎車閃不及當場輾過！少年被爆頭濺血死

面試全程「沒有真人」！她應徵記者慘遭AI淘汰：一定是網路連線不穩

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

Q萌泰迪熊遊屏東　熱博迎春2／3熱鬧開幕

iPad mini被取代？蘋果傳將推全新首款摺疊產品

衛少破2萬5000分！快艇逼近龍頭　比佛利批湖人曾讓他們背鍋

游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

羽田撞機　海保機長認誤解「No.1」指令

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

旅日注意！東京5日起恐降警報級大雪

美軍報復空襲　B-1轟炸機起飛畫面曝光

美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚彈藥

婚禮一直被喵喵叫打斷　新娘收養霸道貓主子

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

WHO：2050年全球新發癌症病例恐增77%　肥胖空污等4因素影響

即／巴黎車站爆持刀傷人　男狂刺人群已3傷

傘兵綵排「空中急墜」　驚悚影片曝

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

更多熱門

相關新聞

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

美國會員制連鎖賣場好市多（Costco）提供友善的退貨制度，一名住在西雅圖的女性顧客卻把坐了2年半的沙發搬回賣場退貨，理由僅僅因為「她不再喜歡這項商品」。女子在一段走紅的TikTok影片中表示，她在沒有發票的情況下成功獲得好市多的全額退款。

傳統媒體式微　華爾街日報華府分社裁員

傳統媒體式微　華爾街日報華府分社裁員

她住院遭FBI攔下　得知未婚夫「暗網買兇」

她住院遭FBI攔下　得知未婚夫「暗網買兇」

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

男孩抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是通緝犯

男孩抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是通緝犯

關鍵字：

斬首父親斬首頭顱父親頭顱YT影片槍殺父親美國男子Justin Mohn北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面