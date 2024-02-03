　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

▲立委王鴻薇召開「卓榮泰找公股銀行幫候選人喬貸款 籲檢調徹查」記者會 林國春。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台中市衛生局日前對台糖安心豚梅花肉片抽驗，檢驗結果卻發現不得檢出的瘦肉精西布特羅。對此，立委王鴻薇今（3日）表示，新聞稿發布至今已超過16小時，通路上卻還可見違規的台糖豬肉片，並痛批，民眾吃下去的話，政府和台糖要負責嗎？

王鴻薇提到，台中市政府1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，已經違反食安法規定。

然而，王鴻薇指出，從昨天消息出來後，她請助理至附近超市確認，目前違規的台糖豬肉片，仍然可以在架上看到。

王鴻薇表示，新聞稿發布至今已經超過16小時，竟然通路上都還在販賣瘦肉精豬肉，在這段時間買到的、吃下去的民眾，政府和台糖要負責嗎？

此外，王鴻薇透露，已經有不少本土養豬業者跟她反應，因為瘦肉精本身可以減少生產成本，加上台糖有大筆土地可以經營，本身就有極大優勢，如今還帶頭違法罔顧食安只為降低成本，「傷害有良心的本土業者生存空間，這不是黑心企業什麼是黑心企業！」

最後，王鴻薇呼籲，政府應立刻對有食安疑慮的商品提供誤買民眾處理的方式，負起應有的社會責任。

ET快訊
快訊／高雄議員前助理家中搜出毒品
又有律師出事！　100萬交保
快訊／去年請辭　新北前社會局長台大醫院病逝
「立春」要來了！　青龍年12生肖運勢出爐
台糖豬含瘦肉精「2730包全售出」　3通路曝光
吳崢抱歉！　柯文哲：恐怕還是要考慮告你
快訊／過彎自撞分隔島！　台中20歲男噴飛身亡
電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要
劉德華罕曝15年前隱婚內幕！　登熱搜第1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張錦麗昨晚病逝　侯友宜哀悼：一路好走！讓我代替未竟的社福遺願

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

柯建銘酸國民黨「囂張沒落魄久」　傅崐萁反嗆：民進黨離基層太遙遠

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

張錦麗昨晚病逝　侯友宜哀悼：一路好走！讓我代替未竟的社福遺願

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

柯建銘酸國民黨「囂張沒落魄久」　傅崐萁反嗆：民進黨離基層太遙遠

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

張錦麗昨晚病逝　侯友宜哀悼：一路好走！讓我代替未竟的社福遺願

北大弒母案、重慶墜亡案3罪人　為何都在春節前行刑？律師：震攝

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

陳仕朋邁入中生代的體悟　牛棚達百球為新球季囤量

計程車運將「老漢推車」不是拋錨！　真相驚呆全場：時間管理大師

快訊／高雄議員前助理家中搜出大麻種子、菸草　辯：只持有未吸食

勞斯萊斯推出「龍年特仕車」！專屬龍型星光頂篷、工時得3個月

又有律師洩密！曾幫毒販教唆偽證　這次透露偵查內容...100萬交保

別隻柴幫忙中百萬！她「刮5張摃龜」還被瞪　笑喊：某狗詛咒我

日大咖AV女神戰2台男！　試車遇「大拇指尺寸」勾起慾望：我榨乾他

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

韓國瑜當選「罷免立法院長」成熱搜　綠委揭法令：院長沒法規可罷免

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

綠白喬院長！中間人代表民進黨高層是誰？　黃國昌爆：是林佳龍

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

綠白電話門看4玄機　游淑慧：民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

柯建銘酸國民黨「囂張沒落魄久」　傅崐萁反嗆：民進黨離基層太遙遠

更多熱門

相關新聞

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，遭台中市政府勒令下架。對此，立委羅廷瑋痛批，國產豬肉不得檢出瘦肉精，為什麼國產台糖豬肉會被驗出來？要求經濟部及農業部三天內向全民交代。

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

台糖梅花肉「驗出瘦肉精」高雄20包急下架

台糖梅花肉「驗出瘦肉精」高雄20包急下架

即／梅花肉驗出「禁用瘦肉精」！台糖發聲了

即／梅花肉驗出「禁用瘦肉精」！台糖發聲了

關鍵字：

台糖安心豚瘦肉精王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面