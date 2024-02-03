還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台中市衛生局日前對台糖安心豚梅花肉片抽驗，檢驗結果卻發現不得檢出的瘦肉精西布特羅。對此，立委王鴻薇今（3日）表示，新聞稿發布至今已超過16小時，通路上卻還可見違規的台糖豬肉片，並痛批，民眾吃下去的話，政府和台糖要負責嗎？

王鴻薇提到，台中市政府1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，已經違反食安法規定。

然而，王鴻薇指出，從昨天消息出來後，她請助理至附近超市確認，目前違規的台糖豬肉片，仍然可以在架上看到。

王鴻薇表示，新聞稿發布至今已經超過16小時，竟然通路上都還在販賣瘦肉精豬肉，在這段時間買到的、吃下去的民眾，政府和台糖要負責嗎？

此外，王鴻薇透露，已經有不少本土養豬業者跟她反應，因為瘦肉精本身可以減少生產成本，加上台糖有大筆土地可以經營，本身就有極大優勢，如今還帶頭違法罔顧食安只為降低成本，「傷害有良心的本土業者生存空間，這不是黑心企業什麼是黑心企業！」

最後，王鴻薇呼籲，政府應立刻對有食安疑慮的商品提供誤買民眾處理的方式，負起應有的社會責任。