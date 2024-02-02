春節不打烊讓民眾安心過年　台中東勢警執行取締酒駕大執法

▲▼台中東勢警方春節不打烊，將會執行取締酒駕大執法，讓民眾能夠安心過年。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

春節連續假期將屆，為避免民眾酒後駕車，危害用路人安全，東勢警分局分析轄內近年易酒駕、超速及易肇事路段，特規劃自113年1月29日起至2月18日止，連續3週取締酒駕大執法，對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車及移動式測速照相勤務，透過強力執法取締，以有效防制酒後駕車及危險駕車行為，展現警方強力執法決心，確保所有市民平安過節。

東勢警分局長林中興表示，「酒駕零容忍」惟近期仍有發生酒駕肇事案件，警方絕對不容許酒後駕車行為挑戰公權力，春節連假期間，將持續規劃取締酒後駕車、噪音車、防制危駕及取締路口不停讓行人等勤務，並以「多點式路檢」、「重點區域巡守」等方式，提升酒後駕車執法強度，期有效遏止酒後駕車並防制事故發生。

東勢警分局提醒駕駛朋友，農曆年終尾牙及春節連續假期，親友餐敘團聚飲酒，想盡興且安全返家，除指定駕駛、親友接送及搭乘大眾運輸工具等方式外，也可利用酒後代駕預約服務叫車，切勿心存僥倖酒後駕車，駕駛人應確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，尊重自己與他人生命安全。