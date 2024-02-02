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小三侵門踏戶…正宮遭壓地猛K「下秒墜樓慘死」！男友坐沙發觀看

▲▼女子遭情敵挑釁一氣之下跳樓身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女子遭情敵挑釁一氣之下跳樓身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一韋姓女子和男友同居，並與另一對情侶合租，戀愛期間，得知男友和另一女子搞曖昧。2023年6月，小三來租屋看望朋友（即合租室友），隔著門向韋女挑釁「我現在來了妳怎麼不敢出來見我」。之後，2名女生扭打在一起，男友與合租室友3個人觀看。沒想到，韋女突然起身從陽台窗戶跳下身亡。

據湖南株洲市蘆淞區人民法院發布，韋女與被告石姓男子是情侶關係，並與另一對情侶合租。戀愛期間，石男與另一付姓女子使用曖昧語言聊天，引發韋女不滿。韋女視付女為情敵，雙方在私信上發生爭吵。

2023年6月3日，付女來租屋看望生病的朋友（即韋女的合租室友）。韋女和石男也在家，付女在租屋內隔著門向韋女挑釁「我現在來了妳怎麼不敢出來見我」，韋女雖然不予理睬，但心生不快，和男友發生爭吵。

當日下午，韋女看到付女坐在沙發上，便上前在付女臉上打了一巴掌。隨後付女和韋女扭打在一起，之後韋女被付女壓倒在地。石男與合租的室友3個人坐在沙發上觀看。韋女和付女扭打分開後，韋女突然起身從陽台窗戶跳下，最終跳樓身亡。

法院審理認為，石男與韋女是情侶關係，雙方戀愛期間應相互扶助、相互關心，當韋女被付女壓倒在地時，石男和在場的朋友坐在沙發上觀看，表現出了極其冷漠的態度，當時處於劣勢的韋女內心必然感到十分無助、失望甚至是絕望，這對後來韋女選擇自殺，在情緒上具有一定的刺激作用。

另外，石男在和韋女確立了戀愛關係後，仍然與付女在公開的平台上使用曖昧語言聊天，這也直接造成了韋女對付女的敵意，從而釀成此次扭打事件，因此，石男在道德情感上是有錯誤的，雖然石男的行為在法律上與韋女自殺身亡沒有直接的因果關係，其行為屬道德調整的範圍，但石男的上述行為與韋女的死亡之間存在一定的聯繫。故本院酌定石男補償原告50000元（人民幣，下同）。

法院指出，付女明知石男在有女朋友的情況下，仍與石男存在曖昧的聊天行為，在道德上就應受到譴責，韋女對付女心生不滿，兩人在公共平台上吵架互罵。2023年6月3日，當付女來到石男和韋女的租屋後，付女主動向韋女發起挑釁，雖然韋女當場並沒有進行回擊，但顯然已經激怒了韋女。

法院稱，當日下午付女再次來到韋女和石男的租屋時，這在情緒上再一次激怒了韋女，雖然韋女是主動去打付女，但韋女都以失敗告終，因此韋女的死亡與付女之前的聊天、吵架、挑釁以及事故發生時的扭打行為之間存在一定事實上的聯繫，故本院根據公平責任原則，酌定付女適當補償原告30000元。

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