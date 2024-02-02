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中國擅改M503航線　美國務院：反對改變現狀

▲▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

▲M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

文／中央社

中國日前宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，美國國務院表達關切，並重申反對任何一方片面改變現狀，敦促北京停止對台的軍事、外交與經濟施壓。

中國民航局1月30日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。

美國國務院發言人以背景說明回覆中央社郵件詢問時表示，對於北京在未與台灣協商的情況下修改台灣海峽民航航線的報導表達關切。

這名發言人也重申美方立場指出，反對任何一方片面改變現狀，並敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。

發言人並呼籲，有關台灣海峽民航與安全議題應透過雙方對話解決。

中國片面改變民航航線的做法也引來許多美國國會議員關切。聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）昨天就發出聲明表示，中國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定，既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安實例。此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定。他敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也透過X社群媒體表示，軍機擾台、民航機現也直逼海峽中線下，「中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀。我們必須與台灣站在一起反對這種侵略」。

 
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