女領200萬要和「志成」共度一生　1句「我是警察」讓她夢醒

▲彰化單身女衝郵局匯款200萬要與愛人共度一生。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名單身女在網戀男子「志成」，女子受不了他的柔情攻勢，到郵局解除200萬元定存，打算拿這筆錢和對方共度此生，行員驚覺有異通報警方，但女子仍堅信「看過他的帥照，不可能是假的」，最後員警使出殺手鐧，打電話給「志成」，對方一聽到「我是警察」4個字，隨即掛斷電話失聯，女子這才驚覺遇上愛情騙子，頻頻感謝警方保住她積蓄。

▲彰化警方聯手行庫阻詐。（圖／警方提供）

彰化縣警局指出，去年金融機構攔阻詐騙共955件，攔阻金額達4億2471萬1249元，顯示在「警銀」長期密切合作之下，詐騙集團屢次在民眾於金融機構臨櫃提匯款時踢到鐵板。縣長王惠美針對成功攔阻民眾遭詐騙、協助破案有功的金融機構行員及員警等26人，親自頒發獎牌及禮券，感謝他們共同守護民眾的荷包。

▲阻詐表揚有功人員。（圖／警方提供）

警方統計，去年攔阻成效，以中華郵政攔阻成功達223件，攔阻金額9793萬878元最多，其次為國泰世華銀行攔阻成功89件，攔阻金額4223萬1394元次之，台中商業銀行攔阻成功78件，攔阻金額2642萬5480元再次之；這些表現優異的金融機構與警方建立良好的合作默契，行員將平日員警所宣導的詐騙手法與詐騙集團教導民眾搪塞的說詞銘記於心，才能在眾多辦理臨櫃業務的民眾中，透過積極關懷提問，察覺潛在詐騙被害人，並即時通報警察到場，順利攔阻詐騙。

彰化縣警局長陳明君表示，年關將近，這些行員見義勇為、積極主動，更重要的是能在現場掌握狀況，通報給警方，讓警方能夠在最快的時間攔截詐騙匯款，讓民眾的損失能夠降低，就是幫忙打擊犯罪最重要的一環，未來也會持續與金融機構合作，將詐騙防堵在第一線。