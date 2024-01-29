百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

▲百果山溜滑梯護墊破皮拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

傻眼！員林市百果山有座歷史53年號稱全國最長溜滑梯，因坡度設計不符現今遊具法規設計，經參山國家風景區管理處重新打造3座全新溜滑梯，再現風華，上週六才正式啟用，吸引上萬人前往朝聖，溜滑梯兩旁的護墊竟被嚕到掉皮，今天又緊急拉起封鎖線，參山處表示，將檢討裝置護墊必要性，這兩天將盡速恢復開放使用。

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百果山有蜜餞的故鄉美譽，遊樂區因地理、水文與氣候造就地方特有產業與風貌，也是許多五、六年級生的青春回憶。參山處斥資2350萬元，包括園區排水、日式石景花架區、夜間照明設備、喔熊坡面遊戲場、以及在遊戲區重建3座全新溜滑梯。其中一座長達近26公尺管狀滑梯，以及三座磨石子溜滑梯，完成環境美化與遊憩設施建置。

百果山新建遊憩區1月27日(六)啟用後，受到大小朋友喜愛瞬間爆紅，假日這2天吸引上萬人次入園遊玩，大量人潮及部分遊客未遵造使用規定，造成一座磨石子溜滑梯護墊破損，參山處今日為確保遊憩安全，採取預防措施先封閉兩座磨石子溜滑梯進行檢修，並檢討裝置護墊必要性，這兩天將盡速恢復開放使用。

參山處表示，百果山遊憩區受到小朋友喜愛，尤其磨石子溜滑梯每天都有上千人次使用，也有部分家長帶著幼兒一起滑行，造成溜滑梯兩側部分的護墊破損恐影響滑行，主辦單位採取預防措施今天先封閉磨石子溜滑梯進行檢修。

參山處也呼籲，「喔熊遊憩區」的溜滑梯等遊戲設施，規範6至12歲小朋友遊玩使用，請陪同家長或民眾勿違規使用，以共同維護園區遊憩品質及設施安全。另外，有民眾反應26公尺管狀滑梯的使用過程中會產生靜電作用，讓滑行小朋友不舒服，已參考專家建議增設除靜電設施將儘速改善。