臨時工約援交妹上摩鐵「還要她帶國小女兒」　完事後女童也遭殃

▲彰化一名母親上網援交，竟帶著還在讀小學的女兒同行。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名臨時工阿銘(化名)在網路找援交，得知援交對象阿雯(化名)有小孩後，竟要求看阿雯子女的照片，還指定她帶念小學的女兒一同來性交易，並在與阿雯性交易後，2度強吻、猥褻女童。彰化地院審理後，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處阿銘1年6月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，阿銘去年在網路交友軟體認識女子阿雯，兩人相約進行性交易，阿雯在深夜12點帶著還在念國小的女兒小雅(化名)同行，雙方在便利商店見面後，阿銘先載母女倆到麗寶樂園觀賞摩天輪，接著就帶兩人前往摩鐵，阿銘先和阿雯進行性交，完事後竟強吻一旁小雅的嘴巴，還用手撫摸小雅的胸部和大腿。

而後阿銘開車載母女倆回到便利商店，讓阿雯獨自騎乘機車，自己則載著小雅跟著阿雯的機車回到她住處，又趁小雅下車前，再度強吻她並撫摸胸部。

全案曝光後，阿銘被依妨害性自主起訴。阿銘坦承犯行，供稱「我主動要求看阿雯所有子女照片，並詢問阿雯帶小雅相約見面」，法官認為他心態已先有可議之處，而後又對小雅猥褻2次，審酌他已與小雅父親調解成功，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處1年6月徒刑，全案還可上訴。