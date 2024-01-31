台灣目前有矽盾、護國群山加持　學者對談青年如何預約下一個經濟奇蹟

▲「週三青年日」舉行青年座談，探討「Level Up！預約台灣下一個經濟奇蹟」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣智庫副執行長董思齊31日表示，根據IMF統計，台灣人均GDP已超越日、韓，股市長紅也顯示大量資金流向台灣，台灣正在經歷數位和能源的雙重轉型，不過，年輕人多從事服務業，薪資水準也在中位數以下，台灣目前雖然有「矽盾」和「護國群山」加持，但仍應積極追求與發展和青年相關的未來經濟成長動力。

Y’s Day「週三青年日」31日晚間舉行青年座談，主題為「Level Up！預約台灣下一個經濟奇蹟」，董思齊是在這場座談中，做上述表示。同場受邀與青年對談的學者專家，還包括前台中市經發局長呂曜志﹑中經院第一研究所所長劉孟俊、台灣金融研訓院金融訓練發展中心所長張凱君、商研院商業發展與策略研究所所長朱浩。

前台中市經發局長呂曜志認為，工作只是人類自我實現的一部份，現在需要新的觀念視角，取代過去用「社會經濟地位來評斷人」的舊習，所謂「百工百業出狀元」，大家應給予各種職業相同尊重，才能真正解決人民心中的「相對剝奪感」。

呂曜志表示，服務業的國際化和科技化是很重要的，國際化能讓台灣的好服務被更多國際人士看到，甚至競標獲得更好的價格。另外，科技化提供的新價值與「打破再重組」是世界趨勢，因此，他鼓勵年輕人發展自己的想法，不要被主流定義自己，珍惜民主自由社會的多元生活方式，自己創造主流。

▲前台中市經發局長呂曜志。

▲中經院第一研究所所長劉孟俊。

中經院第一研究所所長劉孟俊建議，台灣的發展應依循世界銀行的GRID倡議，朝向綠色、強韌、包容性轉型，致力於平衡環境、社會與經濟的穩健成長。台灣可透過產官學合作，強化在人工智慧、半導體、綠色能源及生物科技等前沿科技的領導地位。同時，積極應對AI科技新時代，結合第三部門能量和公民社會的活力，照顧不同群體的需求、激發創新，以預約下一個經濟奇蹟。

台灣金融研訓院金融訓練發展中心所張凱君指出，金融業是深具傳統，又非常注重創新的行業，台灣亦是於穩健經營中不斷嘗試提升客戶體驗、擴大服務範疇。

張凱君表示，金融業透過資金引導配置及專業服務，促進產業與經濟成長之正向循環。他預期金融機構將藉由數位轉型，提高金融普惠程度、觸及更多使用者，在永續轉型的過程中扮演關鍵角色。

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩認為，「台灣的下一個服務新模式就建構在年輕人的生活中」，台灣的生活環境安全、方便、且有「最美麗的風景」，對國外旅客非常友善，許多國際友人來台灣都覺得十分舒服。台灣應更努力吸引國際人士前來觀光、旅遊、工作及長期生活，甚至可進一步將知識、專業及科技創新研發及應用能力與服務，整合輸出，成為全球新興服務之創新整合的國度。

▲台灣金融研訓院金融訓練發展中心所張凱君。

▲商研院商業發展與策略研究所所長朱浩。

台灣智庫副執行長董思齊指出，台灣是國際少數成功跳脫「中等收入陷阱」，完成經濟與民主雙轉型的特殊案例，然而在中國和台灣先後加入WTO之後，因大量資金流向中國，加上產業外移，出現嚴峻的挑戰。而馬政府時期的22K方案，更使青年低薪問題影響至今，難以突破，但在2016年蔡政府上台後，透過新南向政策和5+2產業的投入，已成功跳脫中國紅色供應鏈的掣肘，讓台灣經濟不斷地成長，特別是在疫情的3年期間大幅上升。

董思齊強調，目前台灣正在經歷數位和能源的雙重轉型，但年輕人多從事服務業，但薪資水準也在中位數以下，雖然目前仍有「矽盾」和「護國群山」的加持，台灣仍應積極追求與發展和青年相關的未來經濟成長動力。