疫情已過出國枷鎖仍在　台大醫院工會提告廢除不當管控

記者黃哲民／台北報導

台大醫院企業工會認為院方審查所屬醫護人員出國的措施不當，提告要求廢除不當的管控條款，台北地院今（31日）上午10點首度開庭，工會成員提前在法院外集體高喊「醫護斬枷鎖、行動要自由」等口號，呼籲院方尊重醫護人員受《憲法》保障的隱私權與遷徙自由，不過法官審理認為須先釐清本件到底是民事訴訟還是行政訴訟的審判權，訂今年（2024年）4月17日再開庭。

▲台大醫院企業工會提告要求院方廢除不當管控醫護人員出國措施，31日首度到台北地院開庭，並先在法院外呼口號表達訴求。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心2020年2月發布「醫護出國禁令」，嚴禁醫院第一線醫護人員前往中港澳地區，若去其餘經指揮中心發布為旅遊警示地區則須先報准，且僅限會議、公務或特殊原因需求，以免醫療需求暴增之際，醫護人員入出境除需居家隔離14天、影響醫療人力調度，萬一染疫更可能造成人力耗損，衝擊醫療量能緊縮。

▲台大醫院企業工會顧問、護理師柴世媛，31日隨工會到台北地院出庭爭取醫護出國自由。（圖／記者黃哲民攝）

台大醫院企業工會認為，防疫期間大家可共體時艱，但如今疫情已褪、中央流行疫情指揮中心已解散，台大醫院仍在內部的《員工申請出國應行注意事項》中，規定醫護人員出國須先提出申請、載明出國地點等行程細節，經院方審查通過才放行，否則將被提送院內考績委員會懲處，有人因此每月最高1萬多元的績效獎金，被罰扣逾5000元。

工會指出院方去年（2023年）5月間，為了應付年度的醫院評鑑，利用這份《注意事項》以人力吃緊等理由，勸退醫護人員取消出國申請，甚至直接撤銷員工已獲准的出國計畫，引發基層不滿，認為平時已身處高壓高工時的血汗勞動環境，出國旅遊的人身自由還被設下重重枷鎖，淪為次等公民。

▲台大醫院企業工會提告要求院方廢除不當管控醫護人員出國措施，31日首度到台北地院開庭，並先在法院外呼口號表達訴求。（圖／記者黃哲民攝）

工會依《勞動事件法》向北院提告，要求台大醫院廢除前述《注意事項》中的不當管控條款，包括「出國前應確認差假單已完成簽核流程後始得出國」等內容，今上午開庭前，工會理事長楊心慧、秘書長邱宇弘帶領多位工會成員在法院外開記者會，高喊「醫護斬枷鎖、行動要自由」，「終結休假管控」等口號。

邱宇弘表示，希望集結基層醫護人員反抗意志，站出來為自己發聲，反對院方與國家的不當管理措施、終結醫界常年陋習，因為很多人敢怒不敢言、私下抱怨。

▲台大醫院企業工會秘書長邱宇弘，31日帶隊到台北地院出庭爭取醫護出國自由。（圖／記者黃哲民攝）

擔任工會顧問的護理師柴世媛說，院方常對員工國外休假安排制訂大大小小的限制，動輒送考績懲處，連《憲法》保障最基本的遷徙自由都被剝奪，她質疑院方總以保護員工安全、人力調度等說詞搪塞，但為何國內旅遊就不須先報備、勞工為何不能保有安排休假的隱私與權利。

擔任工會顧問的急診醫師陳亮甫說，「出國審查」在國內很多醫院屢見不鮮，癥結在於人力不足，卻以考績、升遷機會來要脅醫護人員，台大醫院更以納稅人的錢聘律師對抗工會、打壓熱愛醫護工作的員工，「人力荒根本是政府咎由自取」。

▲台大醫院企業工會理事長、護理師楊心慧31日帶隊到台北地院，爭取醫護出國自由。（圖／記者黃哲民攝）

楊心慧說，醫護人員都是提早排班，過年前就抽好今年度排休長假出國時段，「我已經買機票，所有事情都做好了，東西都訂好了，卻突然告訴我不能出國，誰要來賠？」楊心慧說，主管的理由通常是人力不足、同單位同時出國的人太多等等，都是私下勸說收回，所以沒有院方正式駁回申請的紀錄，但這樣不合理。

不過開庭時，法官除要求工會補提請求權的法律依據，並訊問台大醫院管制出國的《注意事項》，本身是否屬於「行政規則」，因台大醫院有公立的特殊地位，須先釐清本件審判權應屬民事訴訟或行政訴訟，將於下次開庭確認。