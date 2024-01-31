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社會 社會焦點 保障人權

正妹荷官雙手抱頭！新北德州撲克賭場被抄　她乖乖配合萌樣曝

戴上容／新北報導

新北市中和一名29歲陳姓男子在立人街開設德州撲克職業賭場，提供免費外送吃到飽，還有正妹荷官穿性感衣物發牌，吸引大批年輕賭客上門，中和警分局日前接獲線報蒐證，前29日凌晨見時機成熟持搜索票上門，陳姓負責人、荷官及賭客等21人通通被逮。警訊後將負責人陳男等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲中和賭場有美女荷官辣腿，還有外送吃到飽，成功吸引大批年輕賭客上門。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓負責人過去在其他賭場認識賭客，他告訴別人自己開設德州撲克賭場，歡迎大家可找朋友來一起玩，他還提供「免費外送」和「美女荷官穿短裙」來發牌，果然吸引吸引年輕賭客（年約25至35歲）上門。

▲▼中和賭場有美女荷官辣腿，還有外送吃到飽，成功吸引大批年輕賭客上門。（圖／記者戴上容翻攝）

其中，兩名23歲劉姓、24歲許姓女荷官，在朋友介紹之下到賭場工作，她們上班身穿性感上衣搭配百褶短裙，以1小時400元發牌賺取薪水，收到小費後還可對拆，福利可以說相當不錯。

警方29日凌晨上門查緝，把風的何姓工作人員一看見警方持搜索票前來只好聽話，警方喝令所有人「不准動、手放頭上」，所有人傻眼，乖乖照辦，正妹荷官也配合舉手抱頭。

▲▼ 。（圖／記者戴上容翻攝）

中和警方調查，這間德州撲克職業賭場開設3個月左右，藏身在立人街某民宅，賭法則是每位賭客每局花2千元換取10萬籌碼，再輪流依照大芒注40、小芒注20參與賭局，賭場每局抽頭10%，也就是說，若有10人參與賭局，賭場每局可抽2千元，估計一整天約可獲利5萬元左右

警方表示，現場查獲陳姓負責人、2名荷官、工作人員何男、會計黃男及賭客16名共21人，查扣賭資現金6萬多元、籌碼97萬、抽頭金、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄等證物，訊後將負責人陳男等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲▼中和賭場有美女荷官辣腿，還有外送吃到飽，成功吸引大批年輕賭客上門。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼中和賭場有美女荷官辣腿，還有外送吃到飽，成功吸引大批年輕賭客上門。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼中和賭場有美女荷官辣腿，還有外送吃到飽，成功吸引大批年輕賭客上門。（圖／記者戴上容翻攝）

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