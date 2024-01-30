快訊／主管拔官！高雄惡警淪「詐團軍師」　警局開鍘：2大過免職

▲林園分局陳姓員警涉當詐團軍師被記大過免職。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園派出所昨(29)日上午遭檢方搜索，並帶回一名29歲陳姓員警，經過檢察官訊問之後，檢察官向法院聲請羈押獲准，現在高雄市警察局決定將他記2大過免職，同時追究直屬主管責任。

高雄市警察局表示：「 雲林地方檢察署昨(29)日，指揮林園分局及法務部廉政署人員偵辦陳姓員警違法案件，並由該署向雲林地方法院聲請羈押。林園分局對於員警涉犯違法案件且遭聲請羈押，知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，立即予以兩大過免職，絕不寬待，以維護警紀」。

30日晚間，陳姓員警聲押獲准之後，林園分局也發出訊息：「針對陳姓員警涉案情節嚴重，影響警譽重大，本分局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定核予從重一次記兩大過免職處分，其直屬主管(所長)改調非主管職務，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任」。

▲高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

據了解，全案因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，為釐清兄弟間是否有勾結情況，才會突擊搜索。雲林檢方昨率隊到高雄搜索5處，並帶回陳員等8名相關人。

經檢方調查發現，陳員與詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。

檢方查出，陳員除了涉嫌包庇之外，還洩漏個資，平時在集團中更是擔任軍師，提供教戰守則，而整個集團半年的不法所得高達3億，平均每月5千萬元，陳員從中抽取2%-4%不等的金額，每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

▲惡警陳彥瑋。（圖／記者蔡佩旻攝）

此外，透過陳員臉書也可以發現，他還爽爽開著新車要價至少344萬的賓士CLA45，送給女友的禮物，隨便出手也是要價近16萬的LV包，生活過得相當滋潤。

對此，檢方經過漏夜偵訊之後，認定陳員兄弟2人，以及林嫌、劉嫌涉犯貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，且犯嫌重大，有滅證勾串、逃亡、反覆實施之虞，當庭逮捕並聲押獲准。高雄市警察局也對他祭出懲處，予以2大過免職。