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屏東酒駕王6案欠128萬罰單　執行分署書記官登門勸戒酒

▲屏東執行分署書記官登門勸酒駕大戶戒酒惜未遇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署書記官登門勸酒駕大戶戒酒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一名男子10年內屢屢酒後騎乘機車，因而被監理站裁罰，共有6件酒駕罰單未繳，案件自107年起陸續移送至法務部行政執行署屏東分署執行，罰單金額高達128萬元，是分署目前酒駕大戶榜首。

▲屏東執行分署書記官登門勸酒駕大戶戒酒惜未遇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東執行分署受理案件後多次扣押義務人存款，另曾拍賣義務人內埔土地持分，皆執行無著。執行同仁鍥而不捨，希望能協助義務人解決飲酒問題，書記官於今天（1月31日）配合法務部行政執行署展開全國酒駕專案同步實施日，再度帶著轉介單親至義務人家中拜訪，雖未遇他本人，但仍請其家人勸諭他戒酒，並代為轉交通知單予義務人，告知分署可協助轉介相關醫療單位。

另一名男子9年前在東港鬧區酒駕騎車被監理站裁罰，執行人員原訂今天要到東港義務人透天厝張貼封條，男子上週接到分署查封公文後，已於前天繳清。書記官及執行員改至新園另一名酒駕義務人住家勸繳，該名義務人名下的廢墟風土地持分本月順利以22萬4000元拍出，但仍不足清償其酒駕罰單，執行人員登門勸繳，希望他能將剩下的罰款繳清，否則分署會持續拍賣義務人名下其他的不動產。

屏東分署表示，行政執行不只是要為國家追回罰款，酒駕如果起源於酒癮，分署希望能協助義務人轉介相關單位戒酒，以跨機關合作之力從根本解決問題。為貫徹交通正義，分署自110年11月15日起配合行政執行署4波酒駕專案積極執行酒駕案件，已出動1124人次現場執行，並查封55筆不動產，為國庫徵起2238萬元。酒駕零容忍，屏東分署將繼續強力執行酒駕案件，以共同保障用路人安全。

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