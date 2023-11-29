屏東執行分署年度最後一檔拍賣　有停產經典小鴨+人氣休旅車

▲屏東執行分署12／5拍賣會有TOYOTA停產小鴨及休旅車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於12月5日辦理「123拍賣會」，法拍房地合一稅義務人名下的RAV4休旅車及YARIS小車各一部，以及多筆不動產。

屏東分署表示，RAV4甫榮登台灣休旅車網路聲量年度排行榜第2名，網友認為該款休旅車好開、省油、空間又大，Yaris則因車身小又省油，是很多人都會代步車的首選，被暱稱為「小鴨」，但已在6月停產。義務人是在2022年底將持有3年的房屋及土地出賣予第三人，過戶登記完畢後未按時申報房屋及土地交易所得，而被國稅局補稅及開罰後逾期未繳，案件移送至分署執行。

這次聯拍另有黑色賓士車C300一部，外觀養護良好，車上配備天窗，這次已進入二拍。

想購買TOYOTA停產的小鴨、超夯RAV4休旅車以及氣派的C300賓士車，或者對於三信商銀股票有興趣者，要把握今年最後一檔聯合拍賣會，於當天上午9點半到分署賞車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價，為新年度添購適合代步交通工具。

這次不動產另有座落東港及高樹的透天厝，及萬巒、佳冬、春日、來義與三地門的土地。該分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在12月4日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於12月5日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，可參閱屏東分署官網及LINE訊息！