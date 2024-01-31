　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

建功高中擴校計畫再推進　新竹市都計變更案審議通過

▲▼建功高中擴校計畫。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府宣布建功高中擴校計畫已獲得市都審委員通過，本案後續將送內政部，力拼下半年發布實施。 （圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

為因應新竹市逐年增加的入學需求，新竹市政府盤點公有土地，協助建功高中辦理擴校計畫，日前召開竹市都市計畫委員會第288次會議，審議建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，獲得委員們高度共識，決議照案通過。

都發處長翁義芳說，變更都市計畫草案在公開展覽期間，皆有許多民眾及文史團體關心建功油庫保存議題，均已錄案送市都委會討論並聽取意見，未來將透過建功油庫再利用評估方案及共生計畫，依後續文資審議結果辦理。

地政處長何憲棋表示，此案目前已獲中油公司及國防部軍備局支持，同意參與公辦市地重劃，並持續與當地里民、地主溝通，後續將啟動重劃地區調查、研擬重劃計畫書等相關作業，期望透過公辦市地重劃加速釋出產業用地，吸引國內外科技廠商進駐，並串連公道五路產業軸帶與藝文高地，打造結合科技產業、人文藝術、兒童教育與文資保存的創新產業園區。

何處長說，公辦市地重劃預計於都市計畫審議通過後3年內開發完成，而位於重劃區內的一座既有油槽，考量具有歷史建築意義，未來將保留並依其歷史特性，結合「公兒」用地整體規劃活化利用。

都發處補充說明，此計畫變更建功高中北側2.35公頃公園用地為文中用地、變更建功國小東側1.34公頃機關用地為文中小用地；此外，變更原中油油庫12.37公頃乙種工業區為科技商務區（整體開發區7.15公頃、一般開發區2.15公頃）、公園兼兒童遊樂場用地（2.63公頃）及道路用地（0.43公頃），計畫範圍內約11.56公頃將以公辦市地重劃方式整體開發。目前變更都市計畫經市都委會審議通過，主要計畫案將報請內政部審議，力拼今年下半年通過核定發布實施。

►台積電寶山工地又打架了！兩方混戰影片流出　警：沒收到報案

►被當小王！父女吃宵夜遇劫「腳趾斷掉」　醋男女友喊：砍錯人了

►湖口父帶女兒吃消夜暗巷被砍「小指頭斷了」　神秘女喊：砍錯人了

►獨／33米「巨型大柱」夜行畫面曝光　吊車界狂人：護國神山的

►竹科驚見45m「蜈蚣拖車」！一路龜行...上班族哀嚎：轉彎卡超久

 

ET快訊
爆熱戀熊霓！　「徐薇獨子」向胡瓜公開道歉
快訊／黃珊珊參選！　韓國瑜：未來共同努力
獨／北市議員湯裡被下毒險死...帥哥司機現身
快訊／廠房遭掃射！　滿地彈殼驚悚畫面曝
推黃珊珊遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更小藍？
注意！全家宣布「免費提網」不再提供
快訊／高雄透天民宅飄屍臭！　1人反鎖屋內亡
快訊／輔大校長遭判刑！　他發聲明：絕對上訴到底
LIVE／民眾黨自推立院龍頭！知名女星東區遭踹哭　4樂天女孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄工地又傳意外！鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

獨／菜頭湯下毒害議員...帥哥司機曝光　他出庭無奈喊：我沒做！

快訊／高雄小貨車自撞2傷！疑恍神釀禍　高齡駕駛一度受困

人夫激戰小三...性愛片同步備份女兒平板　她聯手媽媽揪不倫

台中女遭詐470萬！配合警釣出女車手...她喊冤「我也被騙」

屏東酒駕王6案欠128萬罰單　執行分署書記官登門勸戒酒

快訊／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝　3人遭警帶回

快訊／高雄前鎮民宅傳命案！1人反鎖屋內死亡多日飄屍臭味

輔大校長江漢聲涉挪校產！今遭判刑10月　他發聲明：絕對上訴到底

花蓮路口2車相撞1側翻！影片曝光...長照機構6長者1人骨折

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

快訊／高雄工地又傳意外！鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

獨／菜頭湯下毒害議員...帥哥司機曝光　他出庭無奈喊：我沒做！

快訊／高雄小貨車自撞2傷！疑恍神釀禍　高齡駕駛一度受困

人夫激戰小三...性愛片同步備份女兒平板　她聯手媽媽揪不倫

台中女遭詐470萬！配合警釣出女車手...她喊冤「我也被騙」

屏東酒駕王6案欠128萬罰單　執行分署書記官登門勸戒酒

快訊／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝　3人遭警帶回

快訊／高雄前鎮民宅傳命案！1人反鎖屋內死亡多日飄屍臭味

輔大校長江漢聲涉挪校產！今遭判刑10月　他發聲明：絕對上訴到底

花蓮路口2車相撞1側翻！影片曝光...長照機構6長者1人骨折

直擊／游錫堃才稱拜訪國民黨團未果　傅崐萁突現身議場握手致意

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

稱觀光客讓佛羅倫斯成妓女「難變回處女」　美術館長被罵翻

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

嘉義縣推動「阿里山2.0地方創生計畫」　國發會等單位聯合會勘

爆熱戀熊霓！「徐薇獨子」江大成親揭感情進展　遭胡瓜抱怨公開道歉了

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！群聊3對話：來飯店做Ｘ　IG秒改口

陸取消M503西偏逼近中線　國防部：北京應立即停止迫害性舉動

雪碧被Toyz罵破麻「2大弱點告不贏」！　他挖出黑歷史：椅子不一定會輸

李坤隆／謹記內閣制的承諾　強化在野黨的力量

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛：不知道怎發生的

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

即／替樂天女孩私接商演！前領隊、前經紀人遭移送

大貨車輾斃女騎士！大貨車司機蹲地喊：我真的沒看到

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

即／高雄民宅飄屍臭味！1人反鎖屋內死亡多日

輔大校長江漢聲涉挪校產遭判刑　他發聲明：上訴到底

更多熱門

相關新聞

邱顯智提閒地運用　解決竹市就學問題

邱顯智提閒地運用　解決竹市就學問題

新竹市東區學區長期爆滿狀態，造成附近孩童就學困難，立法委員邱顯智與新竹市議員蔡惠婷為解決長期以來的學區問題，昨日邀集各單位齊聚建功高中旁之2.4公頃閒置用地會勘，達成後續啟動變更為建功校地的共識。

林智堅到建功高中　學生催生大新竹輕軌

林智堅到建功高中　學生催生大新竹輕軌

建功高中自製5A++考前特餐

建功高中自製5A++考前特餐

2019高校畢業歌票選／建功高中

2019高校畢業歌票選／建功高中

建功畢業歌「破繭」　感動千名網友

建功畢業歌「破繭」　感動千名網友

關鍵字：

建功高中

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面