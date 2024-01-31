建功高中擴校計畫再推進　新竹市都計變更案審議通過

▲新竹市府宣布建功高中擴校計畫已獲得市都審委員通過，本案後續將送內政部，力拼下半年發布實施。 （圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

為因應新竹市逐年增加的入學需求，新竹市政府盤點公有土地，協助建功高中辦理擴校計畫，日前召開竹市都市計畫委員會第288次會議，審議建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，獲得委員們高度共識，決議照案通過。

都發處長翁義芳說，變更都市計畫草案在公開展覽期間，皆有許多民眾及文史團體關心建功油庫保存議題，均已錄案送市都委會討論並聽取意見，未來將透過建功油庫再利用評估方案及共生計畫，依後續文資審議結果辦理。

地政處長何憲棋表示，此案目前已獲中油公司及國防部軍備局支持，同意參與公辦市地重劃，並持續與當地里民、地主溝通，後續將啟動重劃地區調查、研擬重劃計畫書等相關作業，期望透過公辦市地重劃加速釋出產業用地，吸引國內外科技廠商進駐，並串連公道五路產業軸帶與藝文高地，打造結合科技產業、人文藝術、兒童教育與文資保存的創新產業園區。

何處長說，公辦市地重劃預計於都市計畫審議通過後3年內開發完成，而位於重劃區內的一座既有油槽，考量具有歷史建築意義，未來將保留並依其歷史特性，結合「公兒」用地整體規劃活化利用。

都發處補充說明，此計畫變更建功高中北側2.35公頃公園用地為文中用地、變更建功國小東側1.34公頃機關用地為文中小用地；此外，變更原中油油庫12.37公頃乙種工業區為科技商務區（整體開發區7.15公頃、一般開發區2.15公頃）、公園兼兒童遊樂場用地（2.63公頃）及道路用地（0.43公頃），計畫範圍內約11.56公頃將以公辦市地重劃方式整體開發。目前變更都市計畫經市都委會審議通過，主要計畫案將報請內政部審議，力拼今年下半年通過核定發布實施。