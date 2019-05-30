2019高校畢業歌票選／建功高中《綻 Blossom》

《綻 Blossom》

作詞：謝湄君、劉玉維、王蘋、陳映辰

作曲：張葳葳、楊子慕、蕭琬蓉

演唱：陳映辰、張葳葳、曾心怡、陳昕妍、許怡璿、柯柏宏、羅子涵、王昱迪、王昱翔

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創作理念：

「綻放」不專是在描述煙火以及花朵，絢爛奪目的夜空花火，如同我們的青春倏忽即逝，短暫卻永恆紀念。

歌詞：

（主歌）

寫著考卷，秒針轉圈，時光走遠，友情把堅定深深鎖在心裡面

現在才發覺沒有制服的意義，是帶著各自的色彩，向未來旅行

（Bridge）

抓不住的卻更難忘記，比如你笑的眼睛

青春有了黑夜的襯底，才有燦爛的權力

（副歌）

無所畏懼，勇敢地向前闖去，我們一起唱著屬於我們的旋律

啦啦啦，啦啦啦，一起走吧，微風盪著心，看煙火如花

身心俱疲，更攜手向前行，fly with me，重新再出發

煙火如花，屬於你我的光芒，終將綻放

(Rap)

高一的青澀 對環境感到膽怯

公訓才懂得 一個班的感覺

結交新的朋友那感覺多美好

就像累了一天洗個熱水澡

相約跨年 相約看煙火綻放

其實那年 煙火在你們臉上

去哪裡都沒差重點是和你們共享

哪裡都是天堂 哪裡都是夢想

（主歌）

離別時分，微笑畫上最美句點，夕陽落下悄悄慵懶了回憶

倒數著日期，邁向夢想的自己，青春是美麗的煙火，短暫而燦爛

（Bridge）

過去幸好有你陪著我，累積回憶的輪廓

未來還要你再陪著我，構築我們的以後

（rap）

奮鬥的時光 清大 還是自習室

孤軍奮戰 不如晚餐一起吃

要吃白鬍子 還是六扇門

每次都等到腳軟 不如吃我的小館

教我數學物理等下教你歷史公民

你有你的專長 我也有我的聰明

互相分享彼此讀書的訣竅

一起作戰一起上同個學校

滾燙的血液他在我身體流淌

到處都是回憶教室還是球場

有你們在一起我怎麼可能討厭這裡

用三年的時間來把友情給學的徹底

畢業 只是過程不是結束

邁向康莊大道 不會後悔

我希望我有一天轉過身去回顧

我的建功時代 永遠最美

（副歌）

無所畏懼，勇敢地向前闖去，我們一起點燃，彼此內心的默契

累了嗎，倦了吧，輕輕躺下，微風盪著心，看煙火如花

身心俱疲，更攜手向前行，fly with me，重新再出發

煙火如花，屬於你我的光芒，終將綻放

（大Bridge）

過去幸好還有你在陪著我，累積的輪廓構築我們的以後

（大合唱）

無所畏懼，勇敢地向前闖去，我們一起點燃，彼此內心的默契

累了嗎，倦了吧，輕輕躺下，微風盪著心，看煙火如花

身心俱疲，更攜手向前行，fly with me，重新再出發

煙火如花，屬於你我的光芒，終將綻放

抓不住的青春才能盡情綻放綻放（合）