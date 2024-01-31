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超Q！速食店最新聯名「復古壓花包裝」來了　加碼收3款周邊

▲▼「頂呱呱X印花樂inBlooom」跨界推出一系列繽紛聯名。（圖／業者提供）

▲速食店最新復古壓花玻璃聯名包裝、周邊來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎龍年！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」強勢攜手「印花樂inBlooom」推出一系列聯名包裝、周邊小物，特意選用復古壓花玻璃結合繽紛色系，再搭配呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥等圖案，可愛到不行，2月1日起正式上市。

▲▼「頂呱呱X印花樂inBlooom」跨界推出一系列繽紛聯名。（圖／業者提供）

▲頂呱呱炸雞桶、飲料、紙袋等換上復古窗花創意包裝超可愛。

「頂呱呱X印花樂inBlooom」跨界推出一系列繽紛聯名，是以台灣傳統建築「窗台玻璃海棠」作為主軸，結合頂呱呱人氣商品像是呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥，打造超可愛復古印花包裝，從炸雞桶到飲料杯、紙袋、炸雞盒通通換上新聯名包裝，療癒爆表。

▲▼「頂呱呱X印花樂inBlooom」跨界推出一系列繽紛聯名。（圖／業者提供）

▲加碼收3款周邊小物。

加碼還推出3款限量海棠周邊，有「海棠收納束口袋（加購價199元）」、「海棠時尚小提袋（加購價139元）及「海棠陶瓷杯墊（加購價99元），2月1日起至3月3日只要於門市消費滿179元即可加購，數量有限、售完為止

▲▼麥當勞推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」。（圖／業者提供）

另，為歡慶40週年，台灣麥當勞則首次跨界合作知名設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格重新設計陪伴許多人長大的經典4人物，強勢推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」系列，其中，必收限量「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」，一共有2組合選擇，分別是麥當勞叔叔與大鳥姊姊（限量2.5萬組）、奶昔大哥與漢堡神偷（限量1.5萬組），可愛到不行，全台總計4萬組，即日起至2月27日於全門市開賣或售完為止，只要購買任一餐點加價368元即可獲得。

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