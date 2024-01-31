情趣用品突消失！下秒驚見阿嬤在「按摩眼睛」　全場愣：太刺激了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

人難免都會有生理需求。一名女網友就說，自己平時會使用情趣用品，因為造型還算可愛，家人平時也不會進去她房間，所以她直接當作裝飾。孰料，某天阿嬤的夜燈壞掉，就直接向她借用，還發現有按摩功能，讓她超尷尬。文章曝光，網友紛紛表示「太刺激了吧」、「阿嬤用的時候沒有味道嗎？」

原PO在Dcard發文表示，之前偷偷買了情趣用品，因為家人平時不會進到她房間，且外型還算可愛，所以就直接放在床頭充電，還能當小夜燈裝飾。不過近日她回家卻發現情趣用品不見了，心頭一驚「該不會被發現了吧？」於是試探性詢問媽媽，才知道被放到阿嬤房間。

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原PO透露，因為阿嬤房間的夜燈壞掉了，於是家人就想和她借用一下，但讓她震驚的是，阿嬤發現機器可以按摩後，竟然直接拿來按摩眼睛，還說「妳每天看手機，可以按摩放鬆一下」，讓她超級尷尬。

不少人看到後笑喊，「阿嬤活了那麼久，什麼都看過了，不用擔心啦」、「阿嬤的臉留下了特殊的味道」、「你後來有解釋說那是情趣玩具嗎？不然這比被家人發現情趣玩具還要可怕捏」、「阿嬤不曉得這東西有多刺激」、「阿嬤：小夜燈有一股味道，很特別」、「本來就是拿來按摩的，放的部位不一樣也沒關係吧」、「哈哈哈，阿嬤也太可愛了」、「笑死，阿嬤生活智慧王」。

但也有人質疑真實性，「偷偷買就不可能大方放桌上了，而且只是夜燈壞掉就進來直接拿走，妳不在家的時侯可能就進來不少次了吧」、「感覺不是創作就是業配」、「太硬要了吧，我也有很多玩具，但也不會這樣」、「現在業配都這麼拚嗎」。