　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情趣用品突消失！下秒驚見阿嬤在「按摩眼睛」　全場愣：太刺激了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

人難免都會有生理需求。一名女網友就說，自己平時會使用情趣用品，因為造型還算可愛，家人平時也不會進去她房間，所以她直接當作裝飾。孰料，某天阿嬤的夜燈壞掉，就直接向她借用，還發現有按摩功能，讓她超尷尬。文章曝光，網友紛紛表示「太刺激了吧」、「阿嬤用的時候沒有味道嗎？」

原PO在Dcard發文表示，之前偷偷買了情趣用品，因為家人平時不會進到她房間，且外型還算可愛，所以就直接放在床頭充電，還能當小夜燈裝飾。不過近日她回家卻發現情趣用品不見了，心頭一驚「該不會被發現了吧？」於是試探性詢問媽媽，才知道被放到阿嬤房間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，因為阿嬤房間的夜燈壞掉了，於是家人就想和她借用一下，但讓她震驚的是，阿嬤發現機器可以按摩後，竟然直接拿來按摩眼睛，還說「妳每天看手機，可以按摩放鬆一下」，讓她超級尷尬。

不少人看到後笑喊，「阿嬤活了那麼久，什麼都看過了，不用擔心啦」、「阿嬤的臉留下了特殊的味道」、「你後來有解釋說那是情趣玩具嗎？不然這比被家人發現情趣玩具還要可怕捏」、「阿嬤不曉得這東西有多刺激」、「阿嬤：小夜燈有一股味道，很特別」、「本來就是拿來按摩的，放的部位不一樣也沒關係吧」、「哈哈哈，阿嬤也太可愛了」、「笑死，阿嬤生活智慧王」。

但也有人質疑真實性，「偷偷買就不可能大方放桌上了，而且只是夜燈壞掉就進來直接拿走，妳不在家的時侯可能就進來不少次了吧」、「感覺不是創作就是業配」、「太硬要了吧，我也有很多玩具，但也不會這樣」、「現在業配都這麼拚嗎」。

ET快訊
下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉
「2.5億元賠到剩94元」　女優自曝：討好型人格
52歲李英愛再次出演新版大長今！　劇迷敲碗：閔大人也要回歸
快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯
33歲吳旭東被醫告知恐截肢：世界都崩塌了
快訊／20:25規模4.2地震　新北有感搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北回收新規4月上路！7類要單獨放、裝袋透明　違者最重罰6000元

下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉：依法通知移除

快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯

快訊／20:25宜蘭縣五結鄉規模4.2地震　新北有感搖晃

不只中捷藍線！政院今再核定「綠線延伸可行性」　124年完工

敗家女「2.5億元賠到剩94元」　女優自曝血淚投資史：討好型人格

情趣用品突消失！下秒驚見阿嬤在「按摩眼睛」　全場愣：太刺激了

喊了逾30年！基隆捷運計畫今核定　交長：拚122年完工

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

新北回收新規4月上路！7類要單獨放、裝袋透明　違者最重罰6000元

下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉：依法通知移除

快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯

快訊／20:25宜蘭縣五結鄉規模4.2地震　新北有感搖晃

不只中捷藍線！政院今再核定「綠線延伸可行性」　124年完工

敗家女「2.5億元賠到剩94元」　女優自曝血淚投資史：討好型人格

情趣用品突消失！下秒驚見阿嬤在「按摩眼睛」　全場愣：太刺激了

喊了逾30年！基隆捷運計畫今核定　交長：拚122年完工

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

新北回收新規4月上路！7類要單獨放、裝袋透明　違者最重罰6000元

下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉：依法通知移除

男神孫錫久、崔宇植回歸！《殺人者難堪》將開播「2月韓劇清單」公開

吳慷仁手拿剪刀「殺豬公」畫面曝！　邪笑看向撲滿：我想要過好年

歌手沒保障！環球音樂和TikTok鬧掰　泰勒絲、小賈斯汀歌曲全下架

52歲李英愛「時隔20年」再次出演新版大長今！　劇迷敲碗：閔大人也要回歸

快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯

身價破兆以太坊V神　首度全中文Podcast受訪談台灣總統大選

「離婚也不會死」李智雅曝接演《絕佳解決士》原因：想展現真實的我

換個口味迎龍年！名廚示範「五菜一鍋素年菜」吃得飽飽負擔少

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

2／3送神日！禁忌、開運一次看

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

更多熱門

相關新聞

女店員突衝來「為何只給3顆星」　她被點名嚇壞

女店員突衝來「為何只給3顆星」　她被點名嚇壞

一名女網友日前到吃到飽餐廳用餐，由於填寫線上問卷能免費換茶包，她便用手機作答；怎料，沒過幾分鐘，一位店員阿姨突然跑來，連名帶姓地質問為何只給三顆星，讓她當場超尷尬。事後，店家有致電道歉，不過她坦言，「什麼優惠的我不需要，只希望那天的眼鏡姨跟我文字道歉。」

汪汪餓了！　牠準時趴門前等放飯

汪汪餓了！　牠準時趴門前等放飯

親戚12孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰

親戚12孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰

網戀金髮正妹2年！男一見秒飛撲「無尾熊抱」　女嚇壞推開

網戀金髮正妹2年！男一見秒飛撲「無尾熊抱」　女嚇壞推開

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

關鍵字：

阿嬤尷尬情趣用品夜燈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面