網戀金髮正妹2年！男一見秒飛撲「無尾熊抱」　女嚇壞推開：你好矮

▲少年一看到網戀女友，立刻飛撲擁抱。（圖／翻攝自YouTube／Bomiiao）

記者周亭瑋／綜合報導

美國加州一名華裔少年和住在內布拉斯加州的金髮正妹凱特網戀2年，兩人天天講電話，也經常視訊；沒想到，小情侶首次見面時，男生熱情的無尾熊抱瞬間嚇到女方，而身高也讓她打退堂鼓。尷尬場面全被錄下，不少網友驚呼，「直接跳上去，這人是有多怪」、「一見面就飛撲上去超像猴子」。

YouTube頻道「B.C.&Lowy」轉發該片段，該名華裔少年當初在IG看到凱特的帳號，於是主動私訊搭訕，兩人也順利交往；過去兩年，小情侶天天講電話，熟知彼此的一切，連男方的媽媽都知道凱特，對女生的印象也非常好。

後來，凱特剛好到加州度假，而少年也把握機會約她到學校見面，同時請弟弟在一旁錄影。等待的過程中，少年難掩興奮地說，「她很漂亮、個性很好，她就是我的菜！」

當凱特終於現身時，少年興奮地衝上前，接著猛然跳起來抱住女生，就像無尾熊般掛在人家身上；此舉頓時嚇到凱特，連忙推開他，更坦言「我很害怕，我不知道為什麼。」

▲女方坦言，覺得男生太矮了。（圖／翻攝自YouTube／Bomiiao）

後來，男生提出再次擁抱，女生雖然答應了，但身體相當僵硬，在面對鏡頭打招呼時，臉上更寫滿尷尬，就連男生誇她超漂亮，她也只回答得出「你超矮的。」讓少年笑容盡失，也跟著尷尬起來。

在那次見面後，兩人便和平分手；不過，少年數月後透露，他和凱特有互相道歉、把話說開，之後再約了一次，就順利復合。然而，兩人最終仍因遠距離戀愛難維繫，所以還是分道揚鑣了。

影片在PTT掀起熱議，許多鄉民直呼，「沒錯！身高真的超級重要」、「這肯定不止身高問題吧」、「跳上去完全不行耶！一直喊我的，還有用帽踢遮遮掩掩，看起來極度沒自信」、「與身高無關，亂扯一通」、「身高只是理由而已，太屁嚇到對方」、「女生人不錯，矮是找藉口，男一開始的表現有夠掉價」。