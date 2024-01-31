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嘉義縣紅十字會助學圓夢計畫第18年　扶助逾325名學生及家戶

▲▼ 愛的引領！助學圓夢相見歡18週年慶暨志工表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼紅十字會助學圓夢相見歡18週年慶暨志工表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣紅十字會90年創會至今邁入第23年，推展弱勢學生助學圓夢計畫也進入第18年，至今扶助逾325名學生及家戶，服務遍佈嘉義縣18個鄉鎮市，每一位學童及家戶從國小開始陪伴，服務至國中畢業，穩定完成義務教育，並以「回饋」及「祝福」元素舉辦團圓聚餐，縣長翁章梁出席頒贈獎助學金，並送上龍年紅包，洋溢年節溫馨氣氛。

今年活動主題「愛的引領」，每一位助學圓夢的善心人士把愛串聯起來，匯集一股持續18年的力量，並造福學童及家戶，善的力量是公益持續前行的原動力，學童也將感謝寫上熱氣球形狀的卡片，象徵乘載著謝意與祝福，飄向社會的每個角落。

▲▼ 愛的引領！助學圓夢相見歡18週年慶暨志工表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局表示，今年有圓夢畢業學童擔任活動志工，用他們的力量回饋社會，也回應助學圓夢的初衷，就是教導孩子保有良善，教育才更顯意義。這次也透過相見歡頒發新任志工隊長、副隊長聘書，更特別表揚績優志工夥伴，感謝各成員陪著紅十字會整備活動，一起為嘉義縣努力。

嘉義縣紅十字會長陳宏基說，感謝翁縣長率領嘉義縣政府社會局團隊，還有這麼多慈善團體的支持，因為愛的引領、串聯，讓嘉義縣紅十字會持續陪伴圓夢學童一起成長，未來會繼續秉持左手救災扶貧、右手助學圓夢的初衷服務鄉親，也邀請社會大眾一起加入愛的行列。

▲▼ 愛的引領！助學圓夢相見歡18週年慶暨志工表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠指出，助學圓夢計畫在嘉義縣耕耘18年，與公部門一同在嘉義縣建構服務網絡，每年的相見歡相當豐富，串聯社會中的善與愛，期待未來能服務更多需要協助的孩子。

翁章梁表示，每次年節前的相見歡總是讓大家感到溫暖，同時團聚祝福鼓勵彼此，愛與關懷透過我們傳遍每個角落，感謝社會善心不斷，能有良善的循環都要感謝各界資源的協助，受惠嘉義縣的弱勢家戶。

特別感謝財團法人九華山地藏庵、嘉義縣仁愛慈善會、勝一化工孫靜源董事長等扶助人及善心人士捐助團圓餐；顏俊汀、顏俊榮先生捐贈300斗白米；光泉股份有限公司贊助60箱活動飲品；嘉義縣廚師業職業工會愛心社共同募集愛心年菜；久普實業有限公司捐贈年菜禮盒；嘉義縣獸醫師公會捐贈后哩蛋初生卵；勤億蛋品科技股份有限公司捐贈肉鬆蛋捲；保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社捐贈羊奶糖；小綠愛心爆米花捐贈爆米花。

▲▼ 愛的引領！助學圓夢相見歡18週年慶暨志工表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

為加強縣民對反詐騙的認知，警察局特結合本活動宣導，科技時代來臨，歹徒常可能透過假訊息、影片、語音等媒體素材合成製作，以AI合成技術詐騙，達到「換臉、變聲」等效果，假冒民眾的師長或親友的聲音或面貌，謊稱自己陷入困境，急需財務支援，要求民眾提供個資、進行匯款、轉移資產。

警察局提醒民眾如接獲來電談錢，務必提高警覺，翁縣長也說遭受詐騙事件民眾很容易在慌亂下受騙，因此遇到事情，千萬記得保持冷靜先查證，切勿輕易匯款。

 
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關鍵字：

紅十字會助學圓夢周年暨志工表揚

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