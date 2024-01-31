嘉縣朴子推追星踩點小旅行！ 阿叔戲劇美食熱點攻略

▲▼ 追星踩點小旅行出發！ 快來朴子找阿叔「????迌」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

追星踩點小旅行出發！ 快來朴子找阿叔「????迌」國內知名影視公司「映畫傳播事業股份有限公司」規畫製拍電視連續劇「阿叔」，劇中多在嘉義縣取景拍攝，長達6個月之久，期間由朴子知名咖啡店清木屋協助拍片，新聞行銷處積極提供協拍服務，媒合借用財稅局舊宿舍、警察局朴子分局、朴子戶政事務所等場所，借用高鐵嘉義站周圍、朴子藝術公園、醫院等取景諮詢等，縣府與民間合力促成《阿叔》在地取景拍攝，播出後交出亮眼收視成績，成功締造討論熱度。

乘著「阿叔」熱潮，新聞處攜手清木屋推出「追星踩點小旅行」4場次，分別在1月27日(星期六)、1月28日(星期日)、2月18日(星期日)、2月24日(星期六)4天舉辦，將劇中「阿叔」本人與阿叔親友走過、路過的景點與店家列入此次旅程規劃內容，將在2024開春期間造成一股在地追星熱潮，吸引更多觀眾打開電視緯來綜合台觀賞正在重播中的「阿叔」。

自醫療偶像劇「生命捕手」在清木屋拍攝五個月後，映畫傳播總製作人郭建宏董事長及男主角王識賢，對朴子的文化、老建築、景點、美食、人情味等留下極佳的印象，所以，特地重回當地續拍「阿叔」，希望以大力推廣、行銷朴子來傳達對當地的感謝與肯定。

「阿叔」劇中重複出現朴子知名景點配天宮、第一市場美食、中正路老街、如意香舖等，連帶大力放送周圍小巷弄、老屋、公園及警察局，讓大家感受到，原來朴子這麼的好玩、值得一訪；有在地風情的加持，使本劇走出特有的清新風格，也再度印證嘉義縣具備優良影視創作環境的條件，非常適合作為各式主題風格影片的製拍場域。

清木屋老闆黃崇哲表示，因全程參與「生命捕手」及「阿叔」兩部戲劇拍攝過程，感受到總製作人郭建宏及劇組的用心，尤其「阿叔」強調老家具的修復，必須修舊如舊，與他修復由祖父傳承下來，這近百年的老醫生館清木外科的理念不謀而合。

黃崇哲藉戲劇播出，大力推廣在地文化與特色，現已籌辦一系列追劇走讀活動，深獲各界好評；新聞行銷處表示，非常謝謝清木屋大方提供場地給劇組拍攝「生命捕手」並陸續提供「阿叔」協拍服務，本次活動除保留前幾次走讀導覽特色外，更以追劇及劇情提及朴子的特色為主軸、增加與學員互動課程。

包括邀約嘉義在地影視藝文業界人士共襄盛舉、介紹專網「嘉義縣場景簿」的特色及功能，並達成「社區擾動」，使得本次踩點參訪路線安排更為精彩緊湊；另外還製作幕後花絮與劇組拍攝過程與學員分享，安排諸多特別的活動細節與彩蛋要讓學員親自體驗。

黃崇哲說，為了此次活動，他與智紳數位文化事業有限公司共同首創建置「追劇點數位地圖」，公開後將在網路上廣為散佈，提升民眾追劇的便利度；活動期間會先讓學員依「阿叔追劇數位地圖」踩點、拍照，需完成6處並依規定上傳至臉書，同時Tag Q嘉義臉書粉專、出示「嘉義縣場景簿」首頁畫面等任務，協助推廣縣府影視協拍工作；學員在自行追劇踩點同時，亦可達刺激地方消費、強化宣傳本次活動的效益。

相關活動報名資訊與細節，歡迎搜尋「Q嘉義」及「清木屋せいもくや 」臉書粉專，活動報名連結如下：https://forms.gle/NyVcxUdrQQ7gQJj86，皆可在臉書了解、追蹤活動後續。

新聞行銷處強調，希望大家在活動過程中認識朴子、愛上朴子，進而了解嘉義，啟發對嘉義的好奇心；嘉義縣從不缺乏美食與多變化的山、海、平原景色，還有大量的古早味建築、處處是農漁村特有的悠閒風情，近期還會有許多的年節活動，一定可以大幅吸引民眾前來一遊。

嘉義縣政府誠摯邀請更多影視藝文公司前來取景拍片，除提供即時的協拍服務，已設置「嘉義縣場景簿」網站，結合縣轄美景及各鄉鎮特色，打造一個絕佳影視拍攝參考平台，值得大力宣傳及推廣；期待將來能媒合更多好電影、好戲劇在嘉義縣拍攝，與地方共榮，齊心建立「友善影視創作」環境。