中國推專案融資救房地產業　房企：效果待觀察

▲中國房市低迷。（圖／CFP）



文／中央社台北30日電

中國政府推專案融資白名單支持符合條件的房地產項目取得貸款。房地產企業認為，先前也有政策支持房企融資，不過真正受惠企業少，銀行防範風險很謹慎，這波政策效果待觀察。

中國住房和城鄉建設部（住建部）26日召開城市房地產融資協調機制部署會，會上透露，預計於1月底前釋出第一批房地產專案白名單，將可爭取貸款。房地產項目是否被納入專案白名單，將由城市房地產融資協調機制評估、送案。

第一財經今天報導，房地產項目專案融資白名單用意在於「保交樓」，許多房企準備積極爭取被納入，不過對於這波措施可達成效果持保留態度，主因在於銀行審慎評估放貸風險，取得貸款依然不容易。

一名近期備受到期債務問題困擾房企內部人士表示，專案白名單制度有利於其手上優質項目融資，先前平穩進行的專案，由於市場風聲影響，導致開發貸款取得也有問題，期待這波措施可以盡早推動、落實。

有國資房企人士指出，房地產項目專案融資白名單是為了保交樓，將採專款專用。就算專案有虧損，也要想盡辦法保交樓，先前資金主要來源是向上級股東借款，期待新措施可以對保交樓提供更大支持。

另有房企內部人士表示，推估專案白名單會以城投公司項目為主，對於民營企業開發項目，銀行還是會審慎評估、防範風險。還有人指出，政策效果未必能達到預期，必須觀察一下市場反應。

某家房企項目負責人說，從第一線工作經驗來看，銀行不願意借給房企的錢成為壞帳，這個最關鍵問題若無法解決，融資支持政策落實就有一定的難度；先前官方推出全面支持房企融資政策，不過銀行放貸審批速度也沒變快，要求還更嚴格。

一名銀行人士指出，商業銀行必須恪守審慎經營原則，遵循市場化規則，完全盡職免責地放貸，這幾乎沒有可能，這波措施側重於救專案、保交樓，基於保障金融機構債權安全，房地產專案融資項目必須先經過地方政府、住建系統第一輪篩選後，再由金融機構決定。