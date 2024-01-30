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女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞！北市府：未改善最高罰10萬

謝麗金在臉書抱怨買了2片甜糕竟要價359元，台北市市場處馬上前往稽查。（翻攝自謝麗金臉書）

▲謝麗金在巿場買涼糕被價格嚇一跳。（翻攝自謝麗金臉書）

圖文／鏡週刊

藝人謝麗金近日到市場買了2片甜糕，結帳聽到要價359元瞬間傻眼，忍不住發文「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」質疑業者未明確標價。對此，台北市市場處今（30）日經查後指出，該商家為松山中崙市場外的流動攤販，為維護消費者權益，農曆年前將進行稽查要求商家標示價格，如未改善將開罰2萬至10萬元。

市場處指出，該販售甜糕的商家為中崙市場外、八德路三段74巷內的流動攤販，為維護消費者權益，市場處農曆年前將會同消保官進行稽查，確實要求商家表示價格。

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▲▼ 。（圖／）

▲北市政府消保官今會同市場處赴中崙市場稽查。（圖／北市法務局提供）

市場處建議消費者至傳統市場購買商品前事先詢問價格，若攤商未告知且強迫購買，消費者可直接拒買並記下攤位名稱及位置，撥打1999市民專線檢舉，市場處將會同消保官聯合稽查取締。

台北市消保官陳盈全表示，該甜糕攤販只有週日會擺攤（非每週），故市府請攤位房東及流動攤販管理員轉告，務必明確標示價格與計價方式，改善後拍照回報市場處，若未改善依北市消保自治條例開罰2萬～10萬元。

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