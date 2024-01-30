備戰新冠疫情高峰！機場港埠提供免費快篩「2／1起新增馬祖小三通」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者張乃文攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情處於高點！因應國際新冠疫情升溫，國內已經於桃園國際機場、金門小三通、高雄國際機場等地提供出入境旅客領取快篩，疾病管制署今日宣布，考量小三通港埠農曆春節期間入出境旅客人數可能增加，自2/1起於馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）入境處定點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，預計至少執行至2月底。

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▲▼南北竿快篩說明。（圖／疾管署提供）※點圖放大



疾管署說明，上周（1/23-1/29）新增546例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/16-1/22）新增615例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增64例死亡病例，較前一周新增44例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （35%）及XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （78%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （7%）等。

疾管署指出，因應國際新冠疫情升溫，今（2024）年1/3起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，並自1/17起，增加金門小三通港埠及高雄國際機場等地點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，截至1/25，旅客領取試劑總量已達58萬人次，顯示民眾接受度高。

考量COVID-19疫情持續以及小三通港埠農曆春節期間入出境旅客人數可能增加，故自2/1起，依每日航班入境時間，疾管署將於馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）入境處定點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。