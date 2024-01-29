　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外媒曝iOS 18為「史上最重磅」更新　兩大功能搶先曝光

▲iOS 18軟體更新。（圖／MacRumors）

▲iOS 18軟體更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 最新報導指出，蘋果正計劃為 iOS 18 帶來重大升級，iOS 18 有望成為 iPhone史上「最重磅」的軟體更新。

在最新一期 Power On 時事通訊的問答環節中，Mark Gurman 表示，iOS 18 在蘋果內部被視為歷史上最重要的 iOS 更新之一，甚至可能「沒有之一」。他透露，未來將分享更多關於iOS 18 特性更新的細節，但目前已知以下兩個新功能可能會包含在更新中。

1. 支援 RCS 訊息

2023 年11 月，蘋果宣布將於2024 年稍後在iPhone 資訊應用中支援跨平台訊息標準RCS。因此，RCS 支援很可能成為iOS 18 的重要功能。RCS 支援將帶來更高解析度的圖片和影片、語音訊息、正在輸入提示、已讀功能、iPhone 和Android裝置之間的Wi-Fi 訊息傳遞等等。

2. 更聰明的Siri

Mark Gurman 預計 iOS 18 將採用生成式 AI 技術，顯著提升 Siri 和 Messages 應用程式在問答和自動補全句子方面的能力。他也表示，蘋果也探索了將生成式 AI 功能應用於其平台其他應用，包括 Apple Music、Pages、Keynote 和Xcode。

The Information 報導，蘋果計畫將大型語言模型融入Siri，讓使用者能夠自動執行複雜任務，這項功能將與快速指令應用進行更深度的整合。報導稱，該功能預計將在2024 年發布的iPhone 軟體更新中出現，很可能就是iOS 18。

生成式AI 技術在2022 年OpenAI 發布ChatGPT 後風靡一時，谷歌和微軟去年也發布了類似的聊天機器人，更多公司湧入這一領域。這些聊天機器人都經過大型語言模型訓練，可以像人類一樣回應。

ET快訊
大票人喊抵制！賀瓏夜夜秀「最新點閱曝光」　粉絲湧入打賞
低成本AV更好賺！大馬女大生下海　男友嫖客啪啪也入鏡
李進良爆撤資新劇好友撕破臉　温昇豪回應了
快訊／國3嚴重車禍！緩撞車「頭都斷了」　1命危1重傷
A走國民黨1800萬！　判刑定讞
國1小客車變形「皺成一團」　撞擊瞬間曝光
小王舔人妻「頭埋裙下」！不倫劇太鹹濕…日網炸裂
國光司機勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR搶命...一度恢
網紅惹怒全聯、家樂福「他挖出內幕」　知情人士曝：整個血賺
LIVE／Toyz控警包庇超哥！警撇吃超派雞排　賀瓏喊支持民

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

外媒曝iOS 18為「史上最重磅」更新　兩大功能搶先曝光

改變世界的emoji竟因吵架而生！莫娜揭曉表情符號進化史

iPhone只排老3！　史上最熱銷手機NOKIA包辦冠亞軍

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

外媒曝iOS 18為「史上最重磅」更新　兩大功能搶先曝光

改變世界的emoji竟因吵架而生！莫娜揭曉表情符號進化史

iPhone只排老3！　史上最熱銷手機NOKIA包辦冠亞軍

英國擬禁售一次性電子煙　11至15歲未成年人9%都在抽

他列大樓2優點屌打！同事秒翻臉「有錢人喜歡住公寓」

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」　愛情長跑12年想離了

中菲行成功通過ISO27001:2022轉版認證　代表資安領域卓越成就

幕後／諾民眾黨上任即推4改革　韓國瑜撇面試消弭「私設刑堂說」

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

謝金河父親喉癌逝世　投資保守錯失內湖土地卻為子女成就驕傲

全聯開賣「擲筊糕餅」！大潤發推10倍大發糕、三牲龍蝦麵包超夯

奇美博物館首款AR實境遊戲　帶您重返大航海時代

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

3C家電熱門新聞

外媒曝iOS 18「史上最重磅」更新　兩大功能搶先曝光

iPhone只排老3！　史上最熱銷手機NOKIA包辦冠亞軍

還原《老狐狸》氛圍　Sony BRAVIA X95L帶來極致沉浸感

改變世界的emoji竟因吵架而生　揭曉表情符號進化史

iOS17.3電池實測出爐！僅1款機型續航增加

三星Galaxy S24系列優先取貨　星粉不畏寒流排隊

弄丟免驚！　外媒曝iPadOS 17.4程式碼洩露Apple Pencil新功能

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone 16 Pro Max鏡頭升級！　傳感光元件尺寸創「歷代最大」

蘋果新專利登場！手機就可測量環境溫度

史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化

蘋果下代CarPlay今年登場！　iOS 17.4程式碼洩露8大新功能

蘋果2023年中國智慧手機市佔率達19%　首度第一

蘋果獲螢幕下鏡頭新專利　有望實現「真全螢幕」

更多熱門

相關新聞

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

蘋果軟體團隊在發布 iOS 17 版本更新後，已經開始著手下個主要版本 iOS 18 上。根據蘋果以往的發布規律，預估會在明年 6 月發布測試版，明年 9 月發布正式版。從目前的代碼中看來，蘋果仍然推出四款機型，且採用全新 A18 處理器。

iOS 18將有「重大改進」　外媒曝更新細節

iOS 18將有「重大改進」　外媒曝更新細節

iOS 18值得期待？彭博：暌違多年的「大更新」

iOS 18值得期待？彭博：暌違多年的「大更新」

蘋果砸錢開發「生成式AI」　五大應用曝光

蘋果砸錢開發「生成式AI」　五大應用曝光

關鍵字：

iOS 18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面