外媒曝iOS 18為「史上最重磅」更新　兩大功能搶先曝光

▲iOS 18軟體更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 最新報導指出，蘋果正計劃為 iOS 18 帶來重大升級，iOS 18 有望成為 iPhone史上「最重磅」的軟體更新。

在最新一期 Power On 時事通訊的問答環節中，Mark Gurman 表示，iOS 18 在蘋果內部被視為歷史上最重要的 iOS 更新之一，甚至可能「沒有之一」。他透露，未來將分享更多關於iOS 18 特性更新的細節，但目前已知以下兩個新功能可能會包含在更新中。

1. 支援 RCS 訊息

2023 年11 月，蘋果宣布將於2024 年稍後在iPhone 資訊應用中支援跨平台訊息標準RCS。因此，RCS 支援很可能成為iOS 18 的重要功能。RCS 支援將帶來更高解析度的圖片和影片、語音訊息、正在輸入提示、已讀功能、iPhone 和Android裝置之間的Wi-Fi 訊息傳遞等等。

2. 更聰明的Siri

Mark Gurman 預計 iOS 18 將採用生成式 AI 技術，顯著提升 Siri 和 Messages 應用程式在問答和自動補全句子方面的能力。他也表示，蘋果也探索了將生成式 AI 功能應用於其平台其他應用，包括 Apple Music、Pages、Keynote 和Xcode。

The Information 報導，蘋果計畫將大型語言模型融入Siri，讓使用者能夠自動執行複雜任務，這項功能將與快速指令應用進行更深度的整合。報導稱，該功能預計將在2024 年發布的iPhone 軟體更新中出現，很可能就是iOS 18。

生成式AI 技術在2022 年OpenAI 發布ChatGPT 後風靡一時，谷歌和微軟去年也發布了類似的聊天機器人，更多公司湧入這一領域。這些聊天機器人都經過大型語言模型訓練，可以像人類一樣回應。