Siri更聰明、傳訊更方便　iOS 18爆料盤點一次看

▲iOS 18預計將有更聰明的Siri。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

距離蘋果發表 iOS 18 系統，預估還有 7 個多月時間，不過目前已經有不少關於蘋果新版系統的爆料，外媒 MacRumors 也盤點目前 iOS 18 的相關資訊。

依照往年慣例，蘋果會在明年 6 月舉行的 WWDC 2024 大會上，宣布 iOS 18；在經過 3 個多月的測試後，將在明年 9 月隨著新版的 iPhone 對外發布。

在最新一期的《Power On》時事通訊中的資訊提到，蘋果內部認為 iOS 18 「野心勃勃且引人注目」，iOS 18 將帶來一系列重大的新功能和設計，同時還有性能和安全性方面的重大改進。新功能的細節尚不清楚，但毫無疑問，iOS 18 相比 iOS15、iOS 16 和 iOS 17 這種「小打小鬧」的更像是一次大版本更新。

更聰明的Siri

蘋果正在使用大語言模型（LLM）將Siri 完全改造成終極虛擬助理，並準備將其開發為最強大的殺手級人工智慧應用程式。消息指出，蘋果和三星一樣，想法是專注於「設備側運行」，也就是在不連網的狀態下，最大程度發揮 AI 效能，同時配合雲端實現相關 AI 服務，這是因為 AI 在產品上運行反應時間更快、不需要網路連接，且更具隱私性。



蘋果執行長 Tim Cook 在9 月接受《富比士》採訪時表示，蘋果在AI 和機器學習方面的作為都是產出每件產品不可或缺的「基礎技術」。例如 iOS 17，它包含個人語音和即時語音信箱等功能，AI 就是這些功能的核心。還可以進一步了解手錶和手機上的一系列「救生」功能，例如跌倒偵測、車禍偵測和手錶上的心電圖。若沒有AI，這些功能就無法實現。

這些功能的背後使用了人工智慧和機器學習，但並沒有刻意用「AI」這些字眼來宣傳，是因為在宣傳中更希望從消費者角度出發，為其帶來更有價值功能。

▲與安卓用戶間傳訊息更方便。（圖／MacRumors）

支援RCS，改善和安卓用戶的通信

蘋果發言人近日向 TechRadar 和 9to5Mac 確認，明年將適配支援富通訊服務/ 融合通訊（RCS）標準。先前蘋果生明也表示，明年將支援RCS 通用配置文件，該標準目前由GSM 協會發布。相信和SMS 或MMS 相比，RCS 通用設定檔將提供更好的互通性體驗。

蘋果也表示，相信RCS 和iMessage 一起使用，將繼續為Apple 用戶提供最好、最安全的訊息體驗。明年iPhone 雖然支援RCS，但是RCS 資訊仍然顯示為綠色氣泡，而iMessage 會顯示藍色以進行區分。

蘋果iPhone 增加對RCS 的支援之後，可以改善和安卓機型的資訊交流，其中帶來的改進包括：更高解析度的照片和影片、音訊簡訊、輸入狀態指示器、已讀功能、iPhone 和Android裝置之間的Wi-Fi 訊息傳遞、改進了群組聊天，改善了iPhone 和Android 用戶的對話的能力、相比較傳統簡訊（SMS），透過加密提高安全性。