網傳超哥「打人後派出所泡茶」！警吃3萬超派雞排　大安分局回應了

▲超哥當街毆打Toyz事件引發社會關注，大安分局遭點名回應了 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

直播主Toyz日前因批評YouTuber「超哥」的醋飯難吃挨揍，事後他開直播點名大安分局縱放超哥，連保護被害人都做不到。日前網路再流傳超哥打人後疑似在派出所泡茶、大安警爆吃3萬元超派雞排等內容，對此，大安分局回應了。

大安分局指出，針對網路流傳「網紅超哥打人後疑似於派出所泡茶」、「大安警去年5月爆吃3萬元超派雞排」等內容，分局作出嚴正說明、澄清，有關網紅超哥坐於泡茶桌旁的照片，根據調查，是一名黃姓犯嫌在安和路派出所2樓偵詢室外辦公室，等待律師到場陪同應詢的畫面。

▲Toyz對於遭毆事件開直播談話。（圖／翻攝浪Live／Toyz）

至於臉書「超派人生」2023年5月4日貼文感謝某顧客購置超派炸雞送給大安分局的截圖。大安分局指出，大安分局在2023年5月間，「從未向該廠商訂購任何物品」，且貼文時序與上述傷害案發生時間完全不符，顯然是穿鑿附會之舉。

大安分局強調，對於網紅超哥當街傷人案，分局接獲報案後，立即啟動快打警力馳赴現場，除制止暴力行為外，並調閱路口周邊監視器、員警執勤密錄器等畫面，釐清相關涉案人員及毆打方式，並將網紅超哥等人依殺人未遂、組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

大安分局特別呼籲，對於網路來源不明訊息，應多加查證、確認，「另該傷害案業繫屬地檢署偵辦，被害人若對案件偵辦有所疑慮或其他事證，均可向檢察官陳述、提供，本分局將秉持勿枉勿縱原則，持續配合檢察官調查釐清」。