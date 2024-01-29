　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：哈瑪斯大量武器是「以色列免費送的」　專家曝戰後可怕後果

▲▼以色列軍人、以色列士兵、以軍、以色列坦克、加薩邊境。（圖／路透）

▲以色列軍人在加薩邊境開著坦克車演習。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯已在加薩走廊交戰3個多月。然而，據美國紐約時報報導，以色列軍方與情報官員近日得出結論，哈瑪斯在10月7日突襲行動與後續在加薩戰爭中，所使用的許多武器都是從以色列的未爆彈改造而來。聯合國排雷專家就說，被投在加薩的未爆彈，就像戰後留給哈瑪斯的免費禮物。

根據紐時報導，以色列自2007年開始對加薩走廊實施嚴格進口封鎖，禁運物品包含可以用於製造武器的商品，包含電子與電腦設備。然而，哈瑪斯在這17年間仍囤積了大量軍火，哈瑪斯10月7日越境突襲以色列南部所使用的武器，包含利用地下隧道走私到加薩的伊朗製攻擊無人機、北韓製火箭發射器，顯示伊朗仍是最主要的資金與武器來源。

▲▼以色列士兵,以色列軍隊,以軍。（圖／路透）

▲在靠近加薩邊境的以色列士兵。（圖／路透）

不過，從哈瑪斯的影片與以色列發現的殘餘物中，找到了反坦克炸藥、火箭推進榴彈（RPG）彈頭、空爆燃燒手榴彈以及簡易爆炸裝置等多種武器，都是以色列武器的改裝品。報導指出，武器專家與以色列和西方情報官員表示，從數月以來的加薩戰爭中搜集的情報顯示，他們低估了哈瑪斯獲得武器的能力。

新的情報認為，哈瑪斯除了從以色列軍事基地偷竊武器外，還可以利用以色列投擲到加薩的數千枚彈藥中，找到未爆彈，並且改裝製造出許多火箭彈與反坦克武器，這包含了過去17年來以色列軍隊用來封鎖加薩所投出的武器，原本都是以軍與美軍的彈藥，現在反過來被哈瑪斯拿來對付以色列，甚至首次滲透攻擊了以色列城鎮。

▲▼一名以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

▲一名以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

以色列警察爆裂物處置部門前副局長、以色列警方顧問卡達什（Michael Cardash）表示，「未爆物是哈瑪斯的爆炸物主要來源」，「他們拆開以色列的炸彈，還有以色列的火砲砲彈，當然，其中很大一部分都被用來重新改造成炸藥和火箭。」

武器專家表示，一般未爆彈大約占10%，但以色列的軍火庫中包含美國等軍事大國早就停用的越戰時期飛彈，未爆率可能更高。一名匿名的以色列情報官員就說，部分飛彈未爆率可能高達15%。

報導指出，以色列多年來對加薩的零星轟炸，加上開戰後實施約2.2萬次的猛烈空襲與轟炸，導致加薩散落著數千噸未爆彈藥，而一枚750磅重（約340公斤）的炸彈若未引爆，就可能被重新改造成數百枚導彈或火箭彈。無法生產的部分武器或材料則主要從埃及的西奈半島走私。

報導稱，以色列官員過去就知道哈瑪斯會利用偷竊、回收未爆彈等方式取得並改造以色列的武器，但實際規模之大，讓武器專家與外交官員都感到震驚。聯合國駐加薩的排雷行動單位負責人伯屈（Charles Birch）表示，這場戰爭結束後，加薩將遺留著大砲、手榴彈與其他彈藥，數以萬計的未爆彈，這些「就像留給哈瑪斯的免費禮物」。

ET快訊
低成本AV更好賺！大馬女大生下海　男友嫖客啪啪也入鏡
李進良爆撤資新劇好友撕破臉　温昇豪回應了
快訊／國3嚴重車禍！緩撞車「頭都斷了」　1命危1重傷
A走國民黨1800萬！　判刑定讞
國1小客車變形「皺成一團」　撞擊瞬間曝光
小王舔人妻「頭埋裙下」！不倫劇太鹹濕…日網炸裂
國光司機勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR搶命...一度恢
網紅惹怒全聯、家樂福「他挖出內幕」　知情人士曝：整個血賺
LIVE／Toyz控警包庇超哥！警撇吃超派雞排　賀瓏喊支持民
新北國二女KTV遭「關燈霸凌」！　7狠妹圍毆潑水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

低成本AV片更好賺！大馬女大生「為錢下海」　男友嫖客啪啪也入鏡

星巴克擊斃仇家！日黑幫「連換2次車」逃往關西　警通緝2周未能逮捕

男大生酒醉誤闖民宅　女屋主嚇壞「當場把人射殺」求救電話曝光

降落傘沒開！英男潛入泰國芭達雅高樓　29樓墜地重摔亡

一離開家門就鎖定！變態男街上強拉11歲女童上車　綁架畫面曝光

紐時：哈瑪斯大量武器是「以色列免費送的」　專家曝戰後可怕後果

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

低成本AV片更好賺！大馬女大生「為錢下海」　男友嫖客啪啪也入鏡

星巴克擊斃仇家！日黑幫「連換2次車」逃往關西　警通緝2周未能逮捕

男大生酒醉誤闖民宅　女屋主嚇壞「當場把人射殺」求救電話曝光

降落傘沒開！英男潛入泰國芭達雅高樓　29樓墜地重摔亡

一離開家門就鎖定！變態男街上強拉11歲女童上車　綁架畫面曝光

紐時：哈瑪斯大量武器是「以色列免費送的」　專家曝戰後可怕後果

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」　愛情長跑12年想離了

中菲行成功通過ISO27001:2022轉版認證　代表資安領域卓越成就

幕後／諾民眾黨上任即推4改革　韓國瑜撇面試消弭「私設刑堂說」

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

謝金河父親喉癌逝世　投資保守錯失內湖土地卻為子女成就驕傲

全聯開賣「擲筊糕餅」！大潤發推10倍大發糕、三牲龍蝦麵包超夯

奇美博物館首款AR實境遊戲　帶您重返大航海時代

獵鷹7連敗上半季確定墊底　GM錢韋成扛責喊話大破大立

行政院推動性平有成！　2022年育嬰留停男性佔25.2%創新高

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰　癌末病死

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊　2女潑灑不明液體

加薩戰爭爆發以來首傳美軍喪生　拜登矢言反擊

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

她生孩子躺醫院　丈夫當晚和閨蜜肉體交纏

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

菲修憲爭議　馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深

日本飛機衝出跑道　畫面曝光

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

華府稱美軍遇襲身亡　約旦：不發生在國境內

更多熱門

相關新聞

會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

和與會人員關係密切人士指出，美國中央情報局長勃恩斯與埃及、卡達和以色列官員今天在法國巴黎為加薩停火展開會商。以色列表示，相關討論「富建設性」但仍存在「重大差距」。

裴洛西：訴求加薩停火抗議恐與俄有關　促FBI調查

裴洛西：訴求加薩停火抗議恐與俄有關　促FBI調查

聯合國人員被控涉襲以色列　多國暫停資助

聯合國人員被控涉襲以色列　多國暫停資助

以哈將達成協議　停火2月換百餘人質

以哈將達成協議　停火2月換百餘人質

聯國機構涉暗助哈瑪斯！　以色列：將阻止其戰後行動

聯國機構涉暗助哈瑪斯！　以色列：將阻止其戰後行動

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯以巴加薩未爆彈哈瑪斯武器哈瑪斯軍火地下隧道

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面