紐時：哈瑪斯大量武器是「以色列免費送的」　專家曝戰後可怕後果

▲以色列軍人在加薩邊境開著坦克車演習。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯已在加薩走廊交戰3個多月。然而，據美國紐約時報報導，以色列軍方與情報官員近日得出結論，哈瑪斯在10月7日突襲行動與後續在加薩戰爭中，所使用的許多武器都是從以色列的未爆彈改造而來。聯合國排雷專家就說，被投在加薩的未爆彈，就像戰後留給哈瑪斯的免費禮物。

根據紐時報導，以色列自2007年開始對加薩走廊實施嚴格進口封鎖，禁運物品包含可以用於製造武器的商品，包含電子與電腦設備。然而，哈瑪斯在這17年間仍囤積了大量軍火，哈瑪斯10月7日越境突襲以色列南部所使用的武器，包含利用地下隧道走私到加薩的伊朗製攻擊無人機、北韓製火箭發射器，顯示伊朗仍是最主要的資金與武器來源。

▲在靠近加薩邊境的以色列士兵。（圖／路透）

不過，從哈瑪斯的影片與以色列發現的殘餘物中，找到了反坦克炸藥、火箭推進榴彈（RPG）彈頭、空爆燃燒手榴彈以及簡易爆炸裝置等多種武器，都是以色列武器的改裝品。報導指出，武器專家與以色列和西方情報官員表示，從數月以來的加薩戰爭中搜集的情報顯示，他們低估了哈瑪斯獲得武器的能力。

新的情報認為，哈瑪斯除了從以色列軍事基地偷竊武器外，還可以利用以色列投擲到加薩的數千枚彈藥中，找到未爆彈，並且改裝製造出許多火箭彈與反坦克武器，這包含了過去17年來以色列軍隊用來封鎖加薩所投出的武器，原本都是以軍與美軍的彈藥，現在反過來被哈瑪斯拿來對付以色列，甚至首次滲透攻擊了以色列城鎮。

▲一名以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

以色列警察爆裂物處置部門前副局長、以色列警方顧問卡達什（Michael Cardash）表示，「未爆物是哈瑪斯的爆炸物主要來源」，「他們拆開以色列的炸彈，還有以色列的火砲砲彈，當然，其中很大一部分都被用來重新改造成炸藥和火箭。」

武器專家表示，一般未爆彈大約占10%，但以色列的軍火庫中包含美國等軍事大國早就停用的越戰時期飛彈，未爆率可能更高。一名匿名的以色列情報官員就說，部分飛彈未爆率可能高達15%。

報導指出，以色列多年來對加薩的零星轟炸，加上開戰後實施約2.2萬次的猛烈空襲與轟炸，導致加薩散落著數千噸未爆彈藥，而一枚750磅重（約340公斤）的炸彈若未引爆，就可能被重新改造成數百枚導彈或火箭彈。無法生產的部分武器或材料則主要從埃及的西奈半島走私。

報導稱，以色列官員過去就知道哈瑪斯會利用偷竊、回收未爆彈等方式取得並改造以色列的武器，但實際規模之大，讓武器專家與外交官員都感到震驚。聯合國駐加薩的排雷行動單位負責人伯屈（Charles Birch）表示，這場戰爭結束後，加薩將遺留著大砲、手榴彈與其他彈藥，數以萬計的未爆彈，這些「就像留給哈瑪斯的免費禮物」。