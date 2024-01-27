蘋果下代CarPlay今年登場！　iOS 17.4程式碼洩露8大新功能

▲Apple Carplay 。（圖／翻攝自Apple）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MacRumors報導，蘋果本週更新了其網站，確認首批支援下一代 CarPlay 的美國車型將於 2024 年首次亮相，但沒有提供更具體的時間表，也沒有表明何時在其他國家開始提供。在其網站的下一代 CarPlay 部分中，蘋果將「2023 年底發布的車輛公告」替換為「首批車型將於 2024 年上市」。

MacRumors引述知情人士發現，蘋果發布的iOS 17.4 的第一個測試版引用了八個新的 CarPlay 應用程式：

自動設定：此應用程式可讓您管理配對的 iPhone 並調整車輛設定。

電子後視鏡：此應用程式將顯示車輛的後視攝影機。

充電：對於電動車，此應用程式將顯示電池電量、充電狀態、電池充滿電的剩餘時間等。

空調：此應用程式將提供對 CarPlay 中車輛氣候控制的訪問，可讓您調整空調或加熱系統的溫度、風扇速度、加熱座椅、加熱方向盤等。

車門關閉：如果任何車門打開，此應用程式將顯示，並且還可能顯示車輛警告符號。

媒體：此應用程式將提供對 CarPlay 中 FM 和 AM 廣播電台控制的訪問，以及 SiriusXM 等其他媒體選項。

胎壓：此應用程式將顯示車輛每個輪胎的氣壓，並提供低壓、高壓和爆胎警告。

行程：該應用程式將提供各種與駕駛相關的數據，包括車輛的平均速度、燃油效率或能源效率、一次行程所花費的總時間和行駛的距離等等。

正如蘋果先前宣布的那樣，iOS 17.4 beta 中的附加圖像確認用戶將能夠調整下一代 CarPlay 的主題和配色方案，包括儀錶板的外觀，蘋果於 2022 年 6 月首次預覽了下一代 CarPlay。正如阿斯頓馬丁和保時捷在 12 月底預覽的那樣，該介面可以根據特定車型和汽車製造商的品牌標識進行客製化。阿斯頓馬丁表示將於 2024 年發布首款搭載下一代 CarPlay 的車輛，其中包括新款高階 DB12 跑車。保時捷沒有提供有關其計劃的時間表或具體細節。

蘋果尚未表明是否會在支援經典 CarPlay 的現有車輛中提供任何下一代 CarPlay 功能。蘋果表示 iOS 17.4 將於 3 月發布，因此也許屆時會分享更多細節。