虞書欣登熱搜！保母車竟在「高速公路倒車」　警方介入調查

▲虞書欣司機高速公路倒車。（圖／翻攝自微博／虞書欣Esther）

大陸中心／綜合報導

大陸有網友爆料稱，女星虞書欣近日從機場到北京市區時，司機在高速上錯過出口，在高速應急車道違規倒車，其跟在車後的粉絲，也用同樣的方式倒車下高速。影片一曝光後，登上微博熱搜。對此，朝陽區亞運村交通隊一工作人員表示，已接獲報警，正在核實。

大陸狗仔「推理君江小晏」PO出影片，只見虞書欣的車子開過交流道後，突然插到路肩停了下來，接著便緩緩地一路倒車。粉絲的車輛也跟著在較遠處停下，學著虞書欣司機的方式，占用路肩一路違規倒車，用這種方式拐彎重新下交流道。

根據公開資料，虞書欣，1995年12月18日出生於上海市，中國大陸女演員、歌手，2020年3月，因在愛奇藝女團選秀綜藝節目《青春有你第二季》的表現而獲得廣泛關注。

▲虞書欣的司機在高速公路上倒車。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

影片曝光後，許多網友傻眼「好危險，司機開車不管不顧的」、「這種不要命的司機」、「虞書欣作為乘客也是受害者吧」；也有人指責狗仔的行為同樣危險，質疑「高速跟車偷拍行為難道不應該被抵制嗎」、「全程跟車跟私生有什麼區別？先處理處理自己吧」。

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