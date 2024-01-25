冷到快中風「他1穿搭」好看超暖　網推爆：下雨也不怕

▲原PO認為寒流來，連帽外套更能禦寒。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（25）日寒流雖然減弱，但中部以北仍很冷！一名網友直呼，這幾天冷到「有種快中風的感覺」，所以特別穿上有帽子的大衣，把帽子戴起來就會暖和許多，但市面上這種款式似乎不多。文章引發討論，許多網友秒點頭，「一定要有帽子，不然防寒效果剩一半」；還有人大推，「帽T加大衣的穿搭很常見欸！」

一名網友在PTT表示，這幾天寒流發威，出門不戴帽的話，頭部、耳朵裸露「有種冷到快中風的感覺」，而他偏愛連帽的厚外套，尤其遇到小雨，隨手就能戴上帽子，身體也會暖和很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO發現，很多商務正式大衣幾乎不做連帽設計，接著想起日本街頭穿搭，中年男子穿全黑正式大衣也都沒有帽子，帽子得需另外買，且到了室內脫掉後，還要收起來很麻煩。對此，原PO好奇想問，「大家買最保暖的大衣，會很重視有沒有帽子嗎？」

底下網友熱議，「一定要有帽子，不然防寒效果剩一半」、「一定要有帽子，不然防寒效果剩一半，尤其北部時不時小雨」、「沒有帽子的外套不買」、「連帽款才夠暖，肩膀溫度向上」、「風衣+連帽真的很方便，有時候下毛毛雨一下子而已，過馬路而已就拉起來」、「連帽能夠確實擋住後脖子，所以帽子要找後面長一點的」。

還有人認為，帽T配外套的穿搭好看又暖，「冬天外套沒帽子真的廢了一半」、「有帽子保護頭部比較溫暖」、「不如帽T配大衣，連帽大衣超蠢」、「在外套裡面穿帽T呀，台灣一年沒幾天會冷成這樣」、「帽T加大衣的穿搭很常見欸」。

還有人自嘲，「買了毛帽，被說看起來像剛化療完」、「我也是戴毛帽被說看起來化療」、「毛帽可以買有蓋耳朵的，比較不像化療」。