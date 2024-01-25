豪奢生活曝！25歲甜美女助詐1.8億　名牌包塞滿櫃...化妝品炸桌

▲台中一名25歲陳女助詐團騙得1.8億，生活過得豪奢，大量奢侈品就隨意擺放在屋內，常見名牌幾乎都擁有。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名25歲陳女原先開設服飾店，卻加入詐團擔任假幣商，協助上游詐得1.8億。警方持搜索票進入陳女家中，發現裡頭擺買大量奢侈品，名牌包包如香奈兒、GUCCI、LV、YSL甚至愛馬仕等名牌包，常見高檔品牌都有，就隨意疊放在櫃子裡，化妝台更是滿滿未拆封商品，整櫃價值可能數百萬，看得出生活過得相當豪奢。

本站稍早報導「25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步」，一名長相甜美的陳姓女子（25歲）幫助詐團、擔任假幣商，要民眾投資虛擬貨幣「泰達幣」，讓詐團詐得1.8億元，134人受害。陳女與旗下共犯等8人，從中抽取千萬級別的價差，陳女年紀輕輕就坐擁價值1700萬七期電梯房產、千萬南投別墅一棟，出入也都開賓士CLA200，最終被警方盯上，依詐欺罪移送地檢後交保。

▲▼陳女化妝桌擺滿各式化妝品，甚至多到「炸桌」，幾乎都是高檔貨。（圖／記者許權毅翻攝）



警方日前前往搜索時，也發現陳女家中也擺放大量奢侈品、現金，並且使用的化妝品、包款，都是相當流行的款式，從GUCCI、香奈兒、YSL甚至愛馬仕都出現在陳女的「蒐藏櫃」裡，且擺放得相當隨意，看不出小心呵護的感覺。

台中市刑大偵七隊去年接獲民眾報案，指出先是遭愛情交友詐騙，該詐團又要被害人找假幣商進行投資，經警方深入追查發現，受害者多達134人，且年齡均落在5、60歲左右，總計財損金額高達1.8億，其中一名被害人受騙金額甚至高達1822萬。

▲▼陳女出入駕駛要價196萬起跳的賓士CLA200。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追查，25歲陳女擔任詐團「假幣商」角色，找來20多歲友人，共5男3女犯案。陳女接收詐團轉介而來的被害者，面交幫忙購買泰達幣，過程中還不斷溫暖提醒民眾「投資要小心！」，幫忙把泰達幣轉移到詐團掌控的電子錢包。

詐團也會先洗腦被害人，讓泰達幣能夠順利進入已經掌握的電子錢包。陳女等人再從中賺取價差，由於虛擬貨幣特性去中心化，陳女等人也會不斷製造金流斷點，實際不法所得難以估計。

警方指出，全案偵訊後於去年8月至今年1月份陸續移送相關人員台中地檢署偵辦，陳女經檢方訊後交保候傳。