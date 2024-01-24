國小生霸凌同學還當模範生　北市府介入調查

▲學校讓霸凌者當選模範生，被批通報失靈。（示意圖／ETtoday資料照）



文／中央社

台北市某國小遭控縱容霸凌者當模範生，議員今天質疑校方通報失靈、助紂為虐。教育局表示，疑似霸凌事件的調查結果仍在審議中，將同時調查校方是否有知情不報情形。

台劇「國際橋牌社」製作人汪怡昕日前在臉書（Facebook）發文表示，北市某國小學生涉長期霸凌多名同學，校方高層卻讓這名犯行確鑿的學生當選模範生，並上台接受表揚。

民進黨籍台北市議員林延鳳今天偕2名相關家長舉行記者會。指控孩子遭霸凌的家長泣訴，沒有人希望自己的孩子成為受害者，但教育不該大事化小、小事化無，此案不只導師未向上通報，代課老師也視而不見，校長及教育局甚至認為霸凌者當模範生沒有問題。

這名家長表示，學校針對此事的調查報告去年10月出爐，認定霸凌成立，霸凌者及家長卻不認錯，還不斷說謊、提出申覆，根本是浪費行政資源。

另一名家長說，她的孩子遭霸凌者施暴2年，甚至曾被打到就醫，校方卻說證據不足，如今又要重啟調查，真相及正義仍無法水落石出，她只希望做錯事的人應該要道歉並受到懲罰。

林延鳳指出，此案霸凌者長期對特定學生進行肢體及言語霸凌，校方卻未在事發第一時間通知家長，還拒絕合理隔絕當事人雙方，根本是助紂為虐。她要求教育局應調查此事處理過程有無問題，並釐清校方人員的行政責任，同時精進學校模範生遴選機制。

列席的台北市教育局副局長陳素慧表示，教育局對於校園霸凌零容忍，後續將依「校園霸凌防制準則」調查校方是否有隱匿情形，若屬實將懲處，同時要求學校依規定制定模範生遴選辦法。

校方透過新聞稿指出，此案一切程序皆依「校園霸凌防制準則」處理，此案目前仍在審議及調查階段，尚未得到最終結果，希望各界能以保護每一名學生的權益為考量，勿未審先判。

校方說明，在去年6月21日接獲家長提出霸凌調查申請前，學校行政單位並沒有收到家長反映相關情事，接獲申請後隨即依法展開調查，沒有任何隱匿、未通報等狀況，且至今已約詢相關親師生至少49人次、召開會議至少68次、謄寫逐字稿超過50萬字，秉持公正客觀立場，盡心盡力協助調查。

學校教師會表示，校方接獲疑似霸凌事件申請後，即依法展開相關行政程序，但調查中不斷有外力介入、製造惡意干擾並節外生枝，導致校內行政人員為此案耗費大量資源，甚至影響日常校務及教務推行，而網路上的不實言論也嚴重打擊教職員士氣。

學校家長會同時發布聲明稿指出，家長會全程掌握校方對此案處理方式，並認為校方並沒有像外界所說那樣態度消極，同時對校方及調查單位的審理進度給予肯定。

家長會表示，校園霸凌防制的核心應是教育輔導、不是處罰，但當事家長今天提出許多不合理要求，已經擾亂學校正常運作，並擠壓校內其他學生的教育資源，呼籲當事家長勿再以保護之名，侵害其他學童的權益。