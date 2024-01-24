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愛心企業致意聖馬爾定醫院　先捐醫療巡迴車再捐超音波機

▲▼ ［愛心企業家夫婦捐贈超音波儀器 守護聖馬患者］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲ 愛心企業家捐贈超音波儀器給聖馬爾定醫院，醫院回贈感謝狀 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義在地企業佑螢股份有限公司長期致力社會公益活動，疫情下的時代格外有感醫療艱辛，也感謝聖馬醫院多年來的守護與付出，為能協助醫師提升急救病患的速度，特別捐贈聖馬爾定醫院一台Canon Xario 2000G超音波系統，讓急診作業能更加及時順暢、診斷快速正確，希望雲嘉鄉親能獲得更好的醫療品質照護。

▲▼ ［愛心企業家夫婦捐贈超音波儀器 守護聖馬患者］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲愛心企業捐贈超音波儀器 ，雙方拍照留念 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

捐贈儀式24日上午在醫院健康管理中心舉行，院方也特地準備感恩茶會致謝。佑螢公司吳總經理與夫人多年前得知醫院偏鄉長輩與弱勢族群有就醫上的困難，便大方捐贈兩台醫療專車，減緩看診不便窘境。

疫情嚴峻期更捐贈一台價值千萬的胸腔X光巡迴車，協助醫護共同抗疫，今得知醫院急診原有儀器已達汰換年限，再度饋贈最新超音波系統，盼望用最實際的行動，來促進企業與社會的善循環。

聖馬爾定院長特助陳汶均表示，吳總賢伉儷為善不欲人知，每每主動詢問醫院有沒有缺什麼，卻又非常低調默默贈與。本次受贈之超音波系統在醫療診斷上有著舉足輕重的角色，其解析度更重要的影響診斷正確性，可用於胸腔、腹部、心臟…等許多部位，能協助急診醫師在緊急時刻快速、確切的診斷，提升急重症的醫療服務品質，對醫療團隊來說是如虎添翼。

▲▼ ［愛心企業家夫婦捐贈超音波儀器 守護聖馬患者］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲愛心企業捐贈超音波儀器 ，聖馬爾定醫院院長陳美惠致詞感謝 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院陳美惠院長感動地表示，佑螢企業和本院都是秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務理念，以病人與健康為出發點，為患者帶來更好的就醫品質與技術。這也是一份令人充滿驚喜與美好的新年禮物，而這份禮物將來可以使更多患者受惠，感恩之情難以言喻。

 
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