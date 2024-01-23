　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發表反恐白皮書　強調非刑罰方式挽救「極端思想蠱惑者」

▲新疆番茄。（圖／CFP）

▲新疆人權問題備受爭議。（圖／CFP）

文 ／中央社

中國政府今天發表反恐白皮書，其中提到「清晰認定恐怖活動範圍及處罰規範的重要性」，並強調要以非刑罰教育方式，「挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員」。

綜合央視新聞等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，除前言、結語，共分5個部分，分別是：反恐怖主義法律制度體系日臻完善；恐怖活動認定清晰、處罰規範；在反恐怖主義工作中規範權力運行；在反恐怖主義工作中依法保障人權；有力維護人民安全和國家安全。

白皮書指出，恐怖主義是人類社會的公敵，反恐怖主義是國際社會的共同責任，「中國作為恐怖主義受害國，長期面臨著恐怖主義的現實威脅」。

白皮書並強調，中國多年來逐步探索出符合本國實際的反恐怖主義法治道路，有力維護了國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。

在「消除恐怖主義的思想基礎」部分，白皮書提到，中國在嚴厲懲處恐怖活動違法犯罪的同時，「更加注重以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重危害後果的人員」。

白皮書說，政府各有關部門、婦聯等社會組織、宗教團體以及學校、家庭等密切配合，針對受極端主義感染人員的不同特點，分類採取多種干預措施，避免其受到進一步侵害。

白皮書還說，「宗教極端主義不是宗教，它歪曲宗教教義，鼓吹暴力激進觀點，嚴重破壞正常宗教活動。在宗教極端主義的滲透和控制下，一些人參與或者被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動」。中國堅持「保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪」原則，依法持續深入推進「去極端化」工作，有效遏制宗教極端主義滲透蔓延的態勢。

中國當局近年加大國內反恐宣傳力度，曾經公布軍警擊斃恐怖分子的消息，並將對於維吾爾族等少數民族的鎮壓宣傳為反恐鬥爭的一部分；國際社會的批評則未曾中止，其中包括中國國內反恐存在許多難以澄清的問題。

ET快訊
高嘉瑜「敗選後變了？」　這一幕震驚大票人：超乾淨整齊
台大旁驚悚車禍！2女大生闖紅燈　遭撞噴飛出
最冷時刻還沒到！　預估時間曝
全台最早！　姜太公龍年國運籤出爐
賴慧如性感熱舞該邊走光　接吻舞蹈老師身分曝光
開戰以來最慘！以軍遭反殺　24人戰死
10歲就獲土地！獨子長大狂揍媽媽...5房地產全沒了
台鐵公司首度招募！正取936名　最高起薪42K
周玉蔻今出庭盼調解　黃國昌回擊：若不先公開道歉「多說無益」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

工程師跳槽後收到「464萬天價索賠書」　傻眼：我月薪才2萬6

陸發表反恐白皮書　強調非刑罰方式挽救「極端思想蠱惑者」

陸男自製「火箭筒煙火」自爆！手掌炸爛血肉模糊、肚子轟掉一大塊

美媒：中國經濟發展「活力耗盡」　通縮成北京沉重負擔

男子靠「2招」逃繳停車費！一個月欠6622元　警方：竊盜罪拘留

中國經濟三駕馬車拉不動　2024考題為恢復信心

新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

陸高幹落入「異國美人計」　極樂到一半「大哥衝進來」

騰訊旗下「英雄聯盟」開發商將裁員530人　執行長：投資不如預期

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

晚上沒人...工人把工地變賭場　設VIP包廂！警逮15人搜K他命

工程師跳槽後收到「464萬天價索賠書」　傻眼：我月薪才2萬6

陸發表反恐白皮書　強調非刑罰方式挽救「極端思想蠱惑者」

陸男自製「火箭筒煙火」自爆！手掌炸爛血肉模糊、肚子轟掉一大塊

美媒：中國經濟發展「活力耗盡」　通縮成北京沉重負擔

男子靠「2招」逃繳停車費！一個月欠6622元　警方：竊盜罪拘留

中國經濟三駕馬車拉不動　2024考題為恢復信心

新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

陸高幹落入「異國美人計」　極樂到一半「大哥衝進來」

騰訊旗下「英雄聯盟」開發商將裁員530人　執行長：投資不如預期

寒流殺到！羅一鈞示警：新冠流感下周明顯升溫　春節後恐「雙高峰」

以為收編小白貓！養5個月「長出蝙蝠面具」　媽驚喜：是不是撿到寶了

台南市勞工局、飯店業者攜手公益送暖　慰問職災弱勢勞工

2024米蘭男裝周名人造型盤點！許光漢、李敏鎬男神合體　Karina秀場最美

格鬥高手「鯊魚」李學顥曾是祖克柏陪練員　對決香港「狙神」

雲林地區春節路況預警　台61線大貨車速限3月起調降為80公里

5年前爆出是鄭俊英淫聊群一員！Eddy Kim宣告回歸　韓網唾棄：怎敢？

AI機器人模仿美總統參選人　遭OpenAI下架

Shein商品照「驚見露點」！金屬扣意外反射裸體　官網急下架

長榮航關企工會理事長反對罷工　旅行公會喊「預告期應1個月」

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

大陸熱門新聞

即／新疆02：09發生規模7強震

好心分享辣條！他剛吃「倒地亡」10歲童慘挨告

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

陸：14億人期盼統一　才是真正最大民主

癌症會傳染？夫妻接連「確診直腸癌」...醫曝原因

陸高幹中美人計　爽一半「大哥衝進來」

NewJeans被誤認為90年代「工廠廠花」粉絲崩潰

雲南爆土石流！　至少8死數十人被埋

新疆7.1強震！燈具劇烈搖晃 民眾只穿內褲裹棉被衝空地避險

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩

新疆7.1強震！逾200旅客逃出候車大廳

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳虧千萬人民幣衝去證券公司

陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅 高中特招赴美20年後現狀曝

陸逾5000支股票下跌　A股失2800大關

更多熱門

相關新聞

北市輪船公會理事長鄭貞茂　拜會交部長遞海運政策白皮書

北市輪船公會理事長鄭貞茂　拜會交部長遞海運政策白皮書

台北市輪船公會理事長鄭貞茂推動的「海運產業發展政策白皮書」已編撰完成，今(5)日下午鄭貞茂一行拜會交通部向部長王國材遞送報告書，反映國輪航商會員的真實心聲，期待作為支持政府構建開放與友善的海運經營環境之政策參考。

義大利調高警戒級別　發動反恐行動逮2人

義大利調高警戒級別　發動反恐行動逮2人

陸發布白皮書推人類命運共同體　王毅：反對擴大軍事同盟

陸發布白皮書推人類命運共同體　王毅：反對擴大軍事同盟

人類該向何處去？ 陸公布《攜手共建人類命運共同體》白皮書

人類該向何處去？ 陸公布《攜手共建人類命運共同體》白皮書

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

關鍵字：

反恐白皮書反恐白皮書

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

玩耍撞到後腦杓！嘉義女童午睡叫不醒送醫亡

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面