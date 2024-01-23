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柯文哲為什麼輸？　游盈隆：台灣認同含糊、反台獨「沒有贏的條件」

▲▼ 2024總統,2024侯友宜,2024賴清德,2024柯文哲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲游盈隆在選後點評賴清德（左）、侯友宜（中）、柯文哲（右）勝負因素。（圖／翻攝Facebook粉絲專頁）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉落幕，台灣民意基金會董事長游盈隆在今（23）公布的最新民調報告指出，準總統賴清德勝選奠基於靠「獨派」打天下、個人條件優於對手；國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康大聲反台獨，作法與前總統馬英九迥異，因此偏離中間選民；至於民眾黨總統候選人柯文哲並沒有「贏的條件」，在台灣認同上含糊，在統獨議題上反台獨，因此未能抓住中間選民，選輸是必然。

台灣民意基金會今天公布在選後1月15日至17日進行的電話民調調查結果，當被詢問投給哪一組正副總統候選人，38.8％回答「賴蕭配」，27.2％回答「侯康配」，23.7％回答「柯盈配」；整體來講，除「侯康配」差距稍大之外，基本上是接近選舉結果的。

游盈隆解析2024總統大選結果表示，大體上，2024總統大選是選戰基本面因素主宰全局的一場選舉，和2020大選截然不同，因為2020大選基本上是短期因素主宰全局的選舉，所謂「選戰基本面因素」就是長期因素，包括台灣認同、統獨傾向、執政表現、政黨認同與支持等，短期因素則包括候選人特質、選舉議題、電視辯論、選戰技術面（文宣、組織、民調、募款）、重大突發事件等。

游盈隆分析，2024總統與立委選舉在3大政治脈絡下展開：第一，總統蔡英文8年完全執政接近尾聲，第四次政黨輪替聲浪響起；第二，2022九合一地方選舉，民進黨大敗，國民黨大勝，挾著贏得4都10縣市形成地方包圍中央的形勢；第三，缺乏明確且強烈的中國因素外部效應。他說，在這三大脈絡因素下，賴蕭配、侯康配與柯盈配進行激烈的政黨與選舉競爭，直到最後一刻才分出勝負。

對於賴蕭配為什麼勝出，游盈隆解析，選後民調證實，在高達7成6台灣認同者中，46.7％挺賴蕭配，24.3％挺柯盈配，18.4％挺侯康配；佔全體選民比例最高的獨派選民（4成4），59.8％力挺賴蕭配，22.2％挺柯盈配，12.1％挺侯康配；在政黨認同方面，綠色認同者是藍色認同者的1.39倍。

此外，游盈隆表示，賴蕭配選民中有6成7是獨派，如果說賴清德的天下是獨派打下來的，並不過份，另多次選前民調顯示，賴清德個人條件明顯優於其他兩位候選人，包括治國能力、確保台灣主權和利益、促進經濟發展、處理好兩岸關係、提升台灣國際地位、讓人民安心、有親合力、瞭解民間疾苦等，也是重要因素。

對於侯康配，游盈隆說明，侯友宜去年5月甫獲徵召，予人對國政生疏的感覺，但「寸有所長，尺有所短」，沒有候選人是完美的，黨中央自始至終對他能否達成第四次政黨輪替執政沒信心，很可能才是導致敗選的最大問題

游盈隆表示，選戰過程中，侯友宜多次反台獨的聲音高亢，讓外界印象深刻；相較主張終極統一的前總統馬英九，在兩次總統競選過程中，只四平八穩喊「不統、不獨、不武」，從未強烈反台獨，為的是搶中間選民的票，然而，侯友宜、趙少康大聲反台獨，很神勇，遠離中間選民，犯了嚴重選戰策略錯誤，再加上馬英九選前有關「應該相信習近平」的談話，成為壓垮駱駝背上的那根稻草。

對於柯盈配，游盈隆直指，選後柯文哲開檢討會，將敬陪末座原因指向大量年輕支持者沒去投票，這樣的說法，不完全錯，也不完全對，因為柯文哲這一戰並沒有贏的條件，能拿到369萬票已是萬幸。他說明，柯文哲所代表白色力量是靠反藍綠起家，選戰過程中，一方面藉藍白合累積選戰動能，另一方面藉批藍打綠，吸引大批反藍綠年輕選民的支持，年輕選民一方面厭惡國民黨大中國主義意識形態，且過度親中，另一方面唾棄蔡英文領導的民進黨政府，特別是對內政改革與經濟表現大失所望，轉而支持柯文哲，這是柯文哲能在選戰過程中呼風喚雨，短期內壯大的原因。

不過，游盈隆直言，年輕選民天生愛台灣，有理想，有熱情，根據這次民調，在民族認同上，20至24歲，90.8％是台灣人認同者；25至34歲，86.1％是台灣人認同者，此外，在統獨傾向上，20至24歲，54％是獨派；25至34歲，57％是獨派，而且比例都明顯高於其他年齡層。

游盈隆說明，反觀柯文哲在這次選戰過程中，在台灣認同上含糊，在統獨議題上反台獨，也因為這樣未能抓住中間選民，選輸是必然，他更大的問題在未來：一個台灣認同模糊，統獨傾向反獨的政治人物，要如何領導天然台與天然獨的年輕選民？要如何跟年輕選民永遠水乳交融？年輕選民跟柯文哲會不會因誤會而結合，因瞭解而分開？值得觀察。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年1月15日至17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-framerandomsampling)，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1083人，市話759人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

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