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看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲3星座男生看起來老實，但卻可能是「隱形渣男」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者隋昊志／綜合報導

談戀愛都希望遇到對的人，但有些男生看起來人畜無害，其實根本就是套路超多的「隱形渣男」，命理專欄《搜狐網》特別點名3個星座，外表老實木訥，實則狡猾，嘴巴上說只愛你一人，但可能私底下狂撩其他對象，腳踏多條船。

雙子座

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個性多變的雙子座男生，向來喜新厭舊、見異思遷，渴望一切新鮮刺激的事物，也總能吸引異性青睞。雙子男看起來老實木訥，給人留下很好的錯覺，但這都只是表象，一旦妳死心塌地的愛上了他們，他們就會開始為所欲為，絲毫不考慮妳的感受。

很懂如何哄女生開心的雙子男，享受著被愛的感覺，卻鮮少付出自己的真心，開始進入戀愛模式後，會許下一堆山盟海誓，但若是失去興趣的話，就會回頭也不回的離開，立刻開始尋找新歡，也不會給出明確的答覆，讓留在原地的妳陷入一個人胡思亂想的痛苦之中。

天蠍座

做事嚴謹認真，思路清晰的天蠍男，老謀深算很懂得玩弄手段，若他們想要騙妳，也只是輕而易舉的事情，自私的他們總是只考慮自己的感受，隨時可以拋棄對方，因此跟天蠍男談戀愛，一定要處處提防，不能輕易相信他們。

看起來彬彬有禮的天蠍男，事實上就是一台「中央空調」，對所有異性都有求必應，在女性眼中都是標準的暖男，但其實就是在搞曖昧，隨時準備換女友，善於偽裝的他們，一邊對妳山盟海誓「只愛妳一人」，根本只是假裝專情，背地裡卻是狂撩其他對象，腳踏多條船都是可能的，完完全全就是要成為「海王」的男人。

獅子座

獅子男看起來熱情開朗、積極樂觀，總是能給異性留下很好的印象，他們為了討好女生會非常大方，展現自己最好的一面，想方設法留下對方的聯繫方式，展開猛烈的攻擊，但到手後卻又瀟灑地離開。

善於說謊的獅子男，說起謊來完全不用打草稿，很懂得偽裝自己的獅子男們，嘴巴上說無所謂、沒關係、都可以，但其實心裡超級在乎，就算氣得半死也不會輕易透露出來。在外面獅子男霸道總裁的風格可能會迷倒很多異性，但真的在一起後，卻發現他們其實是小奶狗，形象都是裝出來的，所以對他們講的話聽聽就好，千萬不要當真。

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