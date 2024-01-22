陸2023包裹業務量逾1320億件「增長近2成」　收入達5兆

▲大陸國家郵政局指出，2023年包裹業務量累計完成1320.7億件。（資料圖／CFP）
記者蔡儀潔／綜合報導
大陸國家郵政局今（22）日發布數據，2023全年郵政行業寄遞業務量累計完成1624.8億件，按年增長16.8%，其中包裹業務量累計完成1320.7億件，按年增長19.4%；包裹業務收入累計完成1兆2074億元（人民幣，下同，約新台幣5兆元），按年增長14.3%。
據《中新網》報導，大陸國家郵政局指出，2023年同城包裹業務量累計完成136.4億件，按年增長6.6%；異地包裹業務量累計完成1153.6億件，按年增長20.5%；國際/港澳台包裹業務量累計完成30.7億件，按年增長52.0%。
數據指出，去年同城、異地、國際/港澳台包裹業務量分別佔全部包裹業務量的10.3%、87.4%及2.3%；業務收入分別佔全部包裹收入的5.9%、49.7%和11.6%。其中，國際/港澳台業務量的比重上升0.5個百分點
數據顯示，大陸郵政行業2023年業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1兆5293.0億元，按年增長13.2%。其中，包裹業務收入累計完成1兆2074.0億元，按年增長14.3%。
按地區來看，大陸東、中、西部地區2023年包裹業務量比重分別為75.2%、16.7%和8.1%，業務收入比重分別為76.2%、14.1%和9.7%。
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