陸2023包裹業務量逾1320億件「增長近2成」　收入達5兆

郵寄的物品若在運送過程中出了差錯可就麻煩了！微博上有一名自稱住在日本大阪的廣州人，PO文描述自己不幸的遭遇，他表示曾將一盒「美少女戰士限定」的情人節巧克力從日本郵寄到大陸；不料，「被中國的ems拆爛了包裝不止、還偷吃了很多。」這名男子強調巧克力並不便宜，「萬能的微博、求求大家幫幫忙」。